Chuyên gia Malaysia: "Cần tập trung vào tài liệu bị làm giả ở vụ lùm xùm bóng đá"

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau của Malaysia đã lên tiếng và yêu cầu tập trung vào việc truy tìm người làm giả hồ sơ thay vì đổ lỗi cho FAM.

Trước thông báo chấn động của FIFA, các chuyên gia Malaysia yêu cầu giới chức cần làm rõ liệu các tài liệu được sử dụng để đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch trong đội tuyển quốc gia có bị làm giả hay không. Đây là cáo buộc mà FIFA nêu ra khi tổ chức này xử phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan.

Tiến sĩ Faithal Hassan, Phó Trưởng khoa Thể thao và Khoa học vận động, Đại học Malaysia , cho rằng cuộc tranh luận không nên xoay quanh việc đổ lỗi cho ai ở FAM. Điều mà Malaysia cần phải tập trung là việc tài liệu có bị làm giả không và ai tạo ra chúng.

“FAM không nên phản ứng theo cảm xúc mà phải truy ra ai đã làm ra những tài liệu này? Đó có phải giấy tờ gia đình thật sự hay do bên thứ ba, chẳng hạn các đại diện tạo ra? Vấn đề cốt lõi mà FIFA nêu ra là các tài liệu bị phát hiện đã bị chỉnh sửa. Nếu chúng là thật thì sẽ chẳng có vấn đề gì” - TS. Hassan bày tỏ.

Ngoài ra, việc Cục Đăng ký Quốc gia cấp hộ chiếu thì câu hỏi đặt ra là “những hộ chiếu này có được phê duyệt dựa trên tài liệu giả" hay không?.

Chuyên gia Malaysia: "Cần tập trung vào “tài liệu bị làm giả” ở vụ lùm xùm bóng đá" - Ảnh 1.

Tuyển Malaysia nhận án phạt vì gian lận trong việc nhập tịch, cho cầu thủ ra sân trong chiến thắng trước Việt Nam

Việc Ủy ban kỷ luật FIFA xác định FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến hành vi giả mạo và làm sai lệch tài liệu khi thi đấu trong trận vòng loại Asian Cup 2027 giữa Malaysia và Việt Nam ngày 10-6.

"Nếu các đại diện đã xử lý giấy tờ này thì độ tin cậy đến đâu? Thay vì tìm vấn đề chỗ FAM, chúng ta cần tập trung vào nguồn gốc" - TS. Hassan nói thêm.

Ông cho biết phần lớn quá trình nhập tịch cầu thủ bóng đá thường do các đại diện thực hiện. Vấn đề này sẽ không nảy sinh nếu quy trình ban đầu được làm đúng. Nếu tài liệu giả, Malaysia ở thế sai, dù có biết hay không về gian lận hồ sơ.

Thậm chí, Luật sư Zamri Ibrahim, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Perlis, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, cho biết vụ việc có thể vượt xa phạm vi xử phạt thể thao.

Việc làm giả tài liệu và gian lận không chỉ vi phạm quy định FIFA mà còn là hành vi vi phạm theo luật Malaysia. Theo ông, việc này có thể bị phạt tù từ 1 đến 10 năm và phạt tiền.

“Về pháp lý, việc làm giả và gian lận hoàn toàn là tội hình sự. Nó liên quan đến việc ai đó đạt được lợi ích thông qua việc gian lận” - ông Ibrahim nói.

Cả 7 cầu thủ trong thông báo của FIFA đều ra sân trong chiến thắng 4-0 của Malaysia trước Việt Nam. Trước việc này, FIFA chỉ bắt đầu nhập cuộc khi nhận đơn khiếu nại về tính hợp lệ của 5 cầu thủ.

Án phạt này khiến FAM bị phạt 350.000 CHF (hơn 11,5 tỉ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 CHF và đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng kể từ ngày nhận thông báo. Trước thông báo này, FAM cho biết sẽ kháng cáo quyết định này.

Tranh cãi quanh việc Malaysia dùng 7 ngoại binh nhập tịch không hợp lệ trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 đang khiến dư luận rúng động. Dù FAM khẳng định mọi thủ tục đều hợp lệ nhưng nguy cơ họ bị FIFA hoặc AFC "tuýt còi", thậm chí xử thua 0-3, hoàn toàn có thể xảy ra, theo như một số tiền lệ.

CLB La Liga phẫn nộ khi trung vệ Malaysia Facundo Garces bị cấm 12 tháng

CLB La Liga phẫn nộ khi trung vệ Malaysia Facundo Garces bị cấm 12 tháng

(NLĐO) - Facundo Garces là một trong 7 cầu thủ của Malaysia vừa bị FIFA cấm thi đấu 1 năm vì liên quan đến giấy tờ giả mạo khi thi đấu vòng loại ASIAN Cup 2027.

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch trận gặp Việt Nam

(NLĐO) - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức đưa ra phản hồi về án phạt của FIFA với 7 cầu thủ nhập tịch thi đấu ở vòng loại ASIAN Cup 2027.

FIFA phạt nặng Malaysia vì 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch ở trận thắng tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Theo quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA, LĐBĐ Malaysia bị phạt hơn 11,5 tỉ đồng và 7 cầu thủ gian lận hồ sơ nhập tịch bị cấm thi đấu 12 tháng.

