Bị khởi tố vì gửi 31 đơn tố cáo có nội dung vu khống người khác

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bị khởi tố vì gửi 31 đơn tố cáo có nội dung vu khống người khác

Như Quỳnh

(NLĐO) - Gửi 31 đơn tố cáo tới các cơ quan chức năng có nội dung vu khống người khác với mục đích đòi nợ, người đàn ông 51 tuổi bị khởi tố.

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Khắc Tuấn (SN 1975, trú tổ dân phố Ngòi Hồ Tủng, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) về tội "vu khống" dưới hình thức gửi 31 đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của người khác.

Bị khởi tố vì gửi 31 đơn tố cáo có nội dung vu khống tới cơ quan chức năng - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với Vũ Khắc Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ việc, anh N.N.Đ. vốn là lái xe thuê cho Vũ Khắc Tuấn từ năm 2014. Đến năm 2023, anh Đ. có vay của Tuấn nhiều lần với tổng số tiền là 3,9 tỉ đồng.

Ngày 12-6-2025, Tuấn giao xe ô tô tải BKS 99C-079.70 cho anh Đ. cùng 2 phụ xe đi giao hàng tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trong quá trình di chuyển, do nghe tin Tuấn sẽ tố cáo mình về việc nợ tiền, anh Đ. cảm thấy áp lực nên 13-6-2025, tại khu vực ngã ba Cầu Nòi, tỉnh Sơn La đã chủ động bàn giao lại chìa khóa xe, sổ ghi chép và 8 triệu đồng tiền mặt cho người phụ xe đi cùng rồi ra về.

Dù đã được thông báo về việc bàn giao xe nhưng vì bực tức do không đòi được khoản nợ trước đó, Vũ Khắc Tuấn đã nhờ người khác đến tiếp nhận, mang chiếc xe cất giấu tại một kho hàng tại tỉnh Sơn La.

Từ đó đến tháng 3-2026, Tuấn đã liên tục nhờ người soạn thảo 31 đơn tố cáo, khiếu nại khẩn cấp để gửi đến Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9, Công an phường Mão Điền. Nội dung trong các đơn thư của Tuấn đều nhắm vào anh Đ., cụ thể vu khống anh Đ. có hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với chiếc xe ô tô (định giá 610 triệu đồng). Tố cáo anh Đ. vay tiền để đánh bạc và cho vay lãi nặng dẫn đến mất khả năng chi trả.

Đến ngày 25-2-2026, anh Đ. cảm thấy mất danh dự vì bị Tuấn gửi đơn kiện không đúng sự thật đến nhiều đến cơ quan chức năng nên đã làm đơn tố giác Vũ Khắc Tuấn có hành vi vu khống.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của Vũ Khắc Tuấn là bịa đặt, xúc phạm danh dự nhằm mục đích gây sức ép để đòi nợ. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội "vu khống" theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Ám ảnh những "đòn" nhục mạ, vu khống của Công ty Luật Power Law

Ám ảnh những "đòn" nhục mạ, vu khống của Công ty Luật Power Law

(NLĐO) - Trước những đòn "khủng bố" tinh thần có tổ chức này, các bị hại đã làm đơn tố cáo, yêu cầu xử lý hình sự nghiêm minh.

Xử lý người đàn ông bình luận vu khống lực lượng công an xã

(NLĐO)-Bình luận xuyên tạc, vu khống đã trực tiếp xâm phạm đến danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương

Khởi tố người phụ nữ vu khống, xúc phạm hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa

(NLĐO)- Cơ quan công an cáo buộc Lê Hương Ly đã xúc phạm nhân phẩm, danh dự và gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can cơ quan chức năng tổng số tiền tỉnh Bắc Ninh công an làm việc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo