Bị khởi tố vì gửi 31 đơn tố cáo có nội dung vu khống người khác

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Khắc Tuấn (SN 1975, trú tổ dân phố Ngòi Hồ Tủng, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) về tội "vu khống" dưới hình thức gửi 31 đơn thư đến nhiều cơ quan chức năng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của người khác.

Cơ quan công an làm việc với Vũ Khắc Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ việc, anh N.N.Đ. vốn là lái xe thuê cho Vũ Khắc Tuấn từ năm 2014. Đến năm 2023, anh Đ. có vay của Tuấn nhiều lần với tổng số tiền là 3,9 tỉ đồng.

Ngày 12-6-2025, Tuấn giao xe ô tô tải BKS 99C-079.70 cho anh Đ. cùng 2 phụ xe đi giao hàng tại xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Trong quá trình di chuyển, do nghe tin Tuấn sẽ tố cáo mình về việc nợ tiền, anh Đ. cảm thấy áp lực nên 13-6-2025, tại khu vực ngã ba Cầu Nòi, tỉnh Sơn La đã chủ động bàn giao lại chìa khóa xe, sổ ghi chép và 8 triệu đồng tiền mặt cho người phụ xe đi cùng rồi ra về.

Dù đã được thông báo về việc bàn giao xe nhưng vì bực tức do không đòi được khoản nợ trước đó, Vũ Khắc Tuấn đã nhờ người khác đến tiếp nhận, mang chiếc xe cất giấu tại một kho hàng tại tỉnh Sơn La.

Từ đó đến tháng 3-2026, Tuấn đã liên tục nhờ người soạn thảo 31 đơn tố cáo, khiếu nại khẩn cấp để gửi đến Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Ninh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9, Công an phường Mão Điền. Nội dung trong các đơn thư của Tuấn đều nhắm vào anh Đ., cụ thể vu khống anh Đ. có hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với chiếc xe ô tô (định giá 610 triệu đồng). Tố cáo anh Đ. vay tiền để đánh bạc và cho vay lãi nặng dẫn đến mất khả năng chi trả.

Đến ngày 25-2-2026, anh Đ. cảm thấy mất danh dự vì bị Tuấn gửi đơn kiện không đúng sự thật đến nhiều đến cơ quan chức năng nên đã làm đơn tố giác Vũ Khắc Tuấn có hành vi vu khống.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của Vũ Khắc Tuấn là bịa đặt, xúc phạm danh dự nhằm mục đích gây sức ép để đòi nợ. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội "vu khống" theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.