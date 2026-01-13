HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bí mật chưa kể của Chen Zhi: Ông chú bí ẩn và người vợ tin đồn tiêu tiền như nước

Huệ Bình

(NLĐO) – Đế chế Prince Group của Chen Zhi sụp đổ phơi bày cuộc sống vương giả của người vợ tin đồn và người chú bí ẩn đứng sau.

Sau khi trốn sang Campuchia vào năm 2011, Chen Zhi (Trần Chí) không còn là một hacker ẩn mình trong quán net. Với sự hỗ trợ từ "người chú" đứng sau, hắn đã thực hiện một chiến dịch tẩy trắng để xây dựng vỏ bọc tỉ phú hào nhoáng.

"Người chú" bí ẩn

Khi trốn sang Campuchia, Chen Zhi mang theo khoảng 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỉ đồng) tiền tang vật từ các vụ làm ăn bất chính trước đó.

Tuy nhiên, theo các tài liệu rò rỉ từ ngân hàng tại quần đảo Cayman, nguồn vốn ban đầu để Chen Zhi lập nghiệp tại Campuchia là khoản vay 2 triệu USD từ một người chú. Giới thạo tin cho rằng "người chú" này thực ra chính là Hồ Tiểu Vĩ - ông trùm đứng sau điều phối mọi nguồn lực cho Chen Zhi và cũng là đại ca của Chen khi còn ở Trung Quốc.

Do Hồ Tiểu Vĩ vẫn đang bị truy nã gắt gao, Chen Zhi với gương mặt trẻ trung và hồ sơ "sạch" hơn đã được đẩy ra làm người đứng tên để thực hiện các thương vụ đầu tư công khai.

Những bí mật chưa kể về ông trùm lừa đảo Chen Zhi - Ảnh 1.

Chen Zhi đi thị sát các dự án đang xây dựng tại Sihanoukville, Campuchia, vào tháng 4-2017. Ảnh: HK01

Theo tờ Macao Dailyzaochenbao (Báo buổi sáng), Chen Zhi định cư tại Campuchia đúng lúc làn sóng đầu cơ bất động sản bắt đầu, với dòng vốn Trung Quốc đổ vào mạnh mẽ. 

Chen Zhi tự xưng là "nhà phát triển bất động sản", mua đất giá rẻ ở ngoại ô Phnom Penh để mở công ty xây dựng.

Chiến lược "tẩy trắng"

Năm 2015, Chen Zhi thành lập Tập đoàn Prince Group. Để nhanh chóng gây dựng uy tín và tạo dựng hình ảnh một doanh nhân chính thống, Chen Zhi bắt đầu đổ vốn vào các lĩnh vực dịch vụ và hạ tầng dễ nhận thấy nhất.

Trước hết, trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn này liên tục khởi công hàng loạt cao ốc và khu đô thị hiện đại tại hai tâm điểm kinh tế là Phnom Penh và Sihanoukville.

Không dừng lại ở đó, Chen Zhi lấn sân sang mảng tài chính và vận tải khi sở hữu Ngân hàng Prince Bank cùng hãng hàng không Cambodia Airways.

Để hoàn thiện lớp vỏ bọc, Chen Zhi còn đầu tư mạnh mẽ vào văn hóa và giáo dục thông qua việc thành lập trường dạy chế tác đồng hồ cao cấp Prince Horology và các quỹ từ thiện mang tên mình.

Bằng cách xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh phức tạp gồm hàng trăm công ty con và mạng lưới chằng chịt, Chen Zhi đã thành công trong việc trộn lẫn dòng tiền sạch từ kinh doanh với dòng tiền bẩn từ các khu phức hợp lừa đảo - theo truyền thông Trung Quốc.

Những bí mật chưa kể về ông trùm lừa đảo Chen Zhi - Ảnh 2.

Sau khi Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc ngày 7-1, những thông tin về hot girl mạng được cho là vợ của Chen Zhi cũng nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Ảnh: kknews

Những bí mật chưa kể về ông trùm lừa đảo Chen Zhi - Ảnh 3.

Người được cho là vợ của Chen Zhi thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa. Ảnh: kknews

"Pháo đài lừa đảo"

Đằng sau vẻ bóng bẩy của các dự án lớn là sự thật kinh hoàng về những "pháo đài" lừa đảo được vận hành tinh vi.

Các khu phức hợp này được bảo vệ bởi 3 lớp kiểm soát tuyệt đối. Cụ thể là cách ly vật lý với tường cao và hàng rào điện; áp chế vũ trang bởi lực lượng bảo vệ tuần tra 24/7 sẵn sàng dùng bạo lực; kiểm soát kỹ thuật số qua phần mềm theo dõi từng giây.

Mọi nỗ lực cầu cứu đều bị dập tắt ngay lập tức, biến nơi đây thành những nhà tù không lối thoát giữa lòng đô thị.

Đáng chú ý, theo tờ zaochenbao, các hoạt động phi pháp của Chen Zhi không hề đợi đến khi Tập đoàn Prince Group ra đời mới bắt đầu, mà thực tế đã nhen nhóm từ rất sớm.

Ngay từ năm 2013, dưới sự điều hành ngầm của Chen Zhi, mạng lưới lừa đảo viễn thông tại Campuchia đã bắt đầu. Những người đồng hương theo chân Chen Zhi sang Campuchia, dù ban đầu chỉ làm các công việc bình thường như tài xế, chỉ sau vài năm ngắn ngủi đều phất lên giàu có lạ thường.

Đài TVBS đưa tin sau khi Chen Zhi bị bắt, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh về hot girl mạng được cho là vợ của Chen Zhi, có tên Eva (Lý Thái Vân, người tỉnh Tứ Xuyên).

Cô này gây sốc bởi lối sống xa hoa: sở hữu 6 máy bay riêng, nuôi cá mập trong bể thủy sinh tại biệt thự, mua cho con chiếc đàn piano dát vàng trị giá hơn 20 triệu Đài tệ (khoảng 15 tỉ đồng). Eva thường xuyên khoe đồng hồ hàng hiệu và giường ngủ đắt tiền.

Tuy nhiên, ngay khi vụ án xảy ra, toàn bộ tài khoản mạng xã hội của cô này đã bị xóa sạch dấu vết.

Tin liên quan

Giải mã “giáo trình lừa đảo” cho con mồi tự sập bẫy của Prince Group

Giải mã “giáo trình lừa đảo” cho con mồi tự sập bẫy của Prince Group

(NLĐO) – Không săn đón, chỉ dùng hình ảnh gần gũi để gieo lòng tin, "ông trùm" Chen Zhi của Prince Group đã biến nạn nhân thành con mồi tự nguyện sập bẫy.

Quy mô khủng khiếp của “trang trại điện thoại” dưới tay "ông trùm" Chen Zhi

(NLĐO) - Vụ “ông trùm” Chen Zhi và Prince Group gây chú ý bởi “trang trại điện thoại”, phơi bày quy mô khủng khiếp của công nghệ lừa đảo xuyên quốc gia.

Trung Quốc áp giải Chen Zhi, phanh phui "trang trại điện thoại" đáng sợ của Prince Group

(NLĐO) – Trung Quốc lập cột mốc mới trong nỗ lực trấn áp tội phạm công nghệ cao khi áp giải "ông trùm" Chen Zhi từ Campuchia về Trung Quốc.

bất động sản Campuchia Chen Zhi Prince Group
