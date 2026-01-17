Bị Mỹ chỉ trích, Nam Phi mở cuộc điều tra tàu Iran tham gia tập trận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bị Mỹ chỉ trích, Nam Phi mở cuộc điều tra tàu Iran tham gia tập trận

Hải Hưng

(NLĐO) – Mỹ cáo buộc quân đội Nam Phi bất tuân mệnh lệnh từ Tổng thống Cyril Ramaphosa khi tiến hành tập trận hải quân chung có sự tham dự của Iran.

Các tàu chiến từ Iran, Trung Quốc, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuần trước đã tiến vào vùng biển ngoài khơi Cape Town – Nam Phi để tham gia cuộc tập trận hải quân trong khuôn khổ nhóm "BRICS+". 

Cuộc tập trận này diễn ra từ ngày 9 đến ngày 16-1.

Bị Mỹ chỉ trích “xích lại gần Iran”, Nam Phi mở cuộc điều tra - Ảnh 1.

Tàu chiến Naghdi của hải quân Iran đang neo đậu tại cảng Simon's Town ở Cape Town ngày 9-1. Ảnh AP

Nam Phi đăng cai cuộc tập trận có cả Iran giữa lúc Tehran đối mặt với làn sóng biểu tình dữ dội trong nước. 

Mỹ đã nhiều lần đe dọa sẽ can thiệp để ủng hộ các cuộc biểu tình tại Iran, nơi được cho là đã có hàng ngàn người thiệt mạng trong chiến dịch trấn áp các phong trào phản đối chính quyền giáo sĩ.

"Nam Phi không thể lên lớp thế giới về ‘công lý’ trong khi lại xích lại gần Iran" – BBC dẫn tuyên bố từ Đại sứ quán Mỹ tại Nam Phi hôm 15-1 và khẳng định – "Sự tham gia của Iran làm suy yếu an ninh hàng hải và sự ổn định trong khu vực". 

Chỉ trích mạnh mẽ từ Washington diễn ra trong bối cảnh truyền thông địa phương đưa tin Tổng thống Cyril Ramaphosa đã từng chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi rút 3 tàu chiến Iran khỏi cuộc tập trận.

Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Angie Motshekga ngày 16-1 cho biết đã ra lệnh mở cuộc điều tra để xác định liệu có bên nào phớt lờ hoặc hiểu sai chỉ thị của Tổng thống Ramaphosa hay không. Bà cũng khẳng định quân đội Nam Phi không kháng lệnh tổng thống.

"Tôi muốn ghi nhận chính thức rằng các chỉ thị của Tổng thống Ramaphosa đã được truyền đạt rõ ràng tới tất cả các bên liên quan chưa, được thống nhất chưa và việc triển khai như vậy đã tuân thủ đúng chưa" – bà Motshekga nhấn mạnh.

Chưa rõ mức độ tham gia của Iran trong cuộc tập trận, song nhiều nhân chứng và hình ảnh cho thấy sự hiện diện của ít nhất 1 tàu Iran.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc Nam Phi theo đuổi các chính sách chống Mỹ. Washington đã tẩy chay hội nghị thượng đỉnh G20 do Nam Phi đăng cai tổ chức vào tháng 11 năm ngoái, đồng thời áp đặt thuế quan thương mại 30% đối với nước này.

Tên gọi nhóm "BRICS" được ghép từ chữ cái đầu của các nước sáng lập gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc vào năm 2006, tới khi Nam Phi gia nhập 4 năm sau đó thì đã được thêm vào chữ "s" thành "BRICS".

Với việc kết nạp thêm Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, liên minh hiện nay được gọi là BRICS+, với mục tiêu đối trọng về chính trị và kinh tế của các quốc gia phương Tây.

Tin liên quan

Mỹ đang dồn lực lượng tới Trung Đông, ông Donald Trump vẫn tấn công Iran?

Mỹ đang dồn lực lượng tới Trung Đông, ông Donald Trump vẫn tấn công Iran?

(NLĐO) - Quân đội Mỹ khẩn trương điều động thêm khí tài quân sự tới Trung Đông giữa lúc Tổng thống Donald Trump vẫn xem xét phương án quân sự nhằm vào Iran.

Mỹ bắt thêm tàu chở dầu giữa biển Caribe lúc rạng sáng

(NLĐO) – Mỹ vừa đột kích, bắt giữ tàu chở dầu Veronica trên vùng biển Caribe với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt mà nước này áp đặt lên Venezuela.

Mỹ đặt “mọi phương án lên bàn”, Iran cảnh báo "đáp trả gắt"

(NLĐO) - Mỹ tuyên bố sẵn sàng mọi kịch bản để “chấm dứt bạo lực tại Iran” còn Tehran khẳng định “sẽ đáp trả dứt khoát” nếu đối mặt bất kỳ hành động gây hấn nào.

Trung Quốc Donald Trump Nam Phi tập trận Iran Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo