Bị người dân phản ánh trên VNeTraffic, lái xe 7 chỗ ở Tây Ninh hết đường chối

Ngày 16-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết đã xác minh và xử phạt một trường hợp vi phạm giao thông sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an) về việc tiếp nhận, xác minh thông tin vi phạm giao thông do người dân phản ánh, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh làm việc với tài xế

Kết quả xác minh cho thấy khoảng 10 giờ 54 phút ngày 10-3-2026, tại tuyến đường liên xã thuộc ấp 5, xã Mỹ Quý, tài xế Thi Thành Kh. (SN 1999, ngụ ấp 1, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) điều khiển ô tô 7 chỗ biển số 62A-554… đã dừng xe không sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình.

Đến ngày 12-3, tài xế Kh. được mời đến trụ sở công an làm việc và thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu xác minh và lời tường trình của tài xế, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi dừng xe không đúng quy định, theo điểm đ khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt từ 600.000 đến 800.000 đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho hay các phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic sẽ được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định; đồng thời khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt là quy định về dừng, đỗ phương tiện.