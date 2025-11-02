Bí quyết giữ dáng ở tuổi 40

Bữa ăn nên có đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất (tinh bột - đạm - béo - rau củ). Chọn gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám. Tăng rau xanh và trái cây ít đường như việt quất, dâu tây, táo, cam. Lưu ý việc bỏ bữa, nhất là bữa sáng, khiến cơ thể mất năng lượng, dễ mệt mỏi và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, ăn chậm, nhai kỹ là "bí quyết vàng" giúp não kịp nhận tín hiệu no, tránh ăn quá đà.

Ngủ ngon chính là "mỹ phẩm tự nhiên" rẻ nhất, giúp làn da sáng mịn và đôi mắt luôn rạng rỡ. Một tách trà hoa cúc hoặc vài hơi thở sâu trước khi ngủ cũng là cách giúp tâm trí nhẹ nhàng.

Đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày giúp đốt mỡ, cải thiện tim mạch, giảm căng thẳng. Tập yoga hoặc pilates 2 - 3 buổi/tuần giúp cơ thể dẻo dai, giảm đau lưng, cổ - vai - gáy, đồng thời giữ tinh thần cân bằng…

Hãy bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ấm, kết thúc bằng một ly nước lọc trước khi ngủ. Nước giúp tăng chuyển hóa, làm mượt da và hỗ trợ giảm cân.

Ngoài ra, giữ tinh thần thoải mái cũng là một phần của giữ dáng.