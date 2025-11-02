HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Gia đình

Tìm lại chính mình

Phạm Nguyễn Quỳnh Thư

Tìm lại chính mình không phải là rời bỏ thế giới, mà là biết mình đang ở đâu trong thế giới ấy.

Cuộc sống hiện đại như một guồng quay không ngừng. Mỗi sáng thức dậy, chúng ta đã phải đối diện với hàng trăm điều cần lo, cần làm và cần đạt được.

Deadline dồn dập, công việc chồng chất, kỳ vọng của người khác và trách nhiệm với gia đình… Nhưng rồi, giữa bộn bề cuộc sống, nếu bạn chịu dừng lại một chút, không để trốn chạy, mà để lắng nghe chính mình, bạn sẽ nhận ra bên trong vẫn có một khoảng lặng riêng. Ở đó, có một "bản ngã" nguyên vẹn, bình yên và chân thật đang đợi được tìm thấy.

Tìm lại chính mình - Ảnh 1.

Tìm lại chính mình không phải là rời bỏ thế giới, mà là biết mình đang ở đâu trong thế giới ấy. Là khi bạn dám thừa nhận mệt mỏi nhưng không gục ngã. Là khi bạn học cách buông bỏ những điều không còn phù hợp, thôi cố làm vừa lòng tất cả và bắt đầu sống thật với cảm xúc của mình.

Đôi khi, chỉ cần một buổi chiều ngồi lặng nhìn mưa rơi, nghe một bản nhạc cũ hay một chuyến đi xa không cần mục đích, cũng đủ giúp bạn nghe rõ tiếng lòng. Cái "tôi" từng bị lấn át bởi công việc, bởi sự so sánh, bởi những lời đánh giá… dần trở lại, hiền hòa và trong trẻo.

Khi bạn tìm lại được chính mình, áp lực vẫn còn đó nhưng nó không còn khiến bạn sợ hãi. Bạn biết đâu là điều quan trọng, đâu là thứ có thể buông. Bạn thôi so đo với người khác, thôi ép mình phải hoàn hảo. Bạn bắt đầu trân trọng từng nhịp thở, từng niềm vui nhỏ bé, từng khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống giản dị này. Bởi cuối cùng, vượt qua áp lực không phải là chiến thắng thế giới, mà là vượt qua nỗi hoang mang trong lòng mình. Khi bình yên hiện hữu, mọi sóng gió trở nên dịu lại.

Và rồi, bạn hiểu ra rằng giữa cuộc đời đầy thử thách, điều quý giá nhất không phải là thành công, danh vọng hay tiền bạc, mà là được sống thật, được là chính mình, giữ được nụ cười trên môi, giữ được bình yên trong tâm hồn. 

Bí quyết giữ dáng ở tuổi 40

Bí quyết giữ dáng ở tuổi 40

Bước qua tuổi 40, cơ thể người phụ nữ bắt đầu thay đổi rõ rệt.

Dạy con lòng biết ơn

Lòng biết ơn không chỉ là biểu hiện của đạo đức mà còn là nền tảng nuôi dưỡng lòng nhân ái

Độc thân không cô đơn

Với nhiều phụ nữ độc thân, tuổi già không là nỗi sợ, mà là cơ hội để sống thật với chính mình: tự do, an nhiên và trọn vẹn theo cách riêng

