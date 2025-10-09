5 phút làm điều này, người ít tập thể dục nhận điều bất ngờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

5 phút làm điều này, người ít tập thể dục nhận điều bất ngờ

(NLĐO) - Một nghiên cứu quốc tế mới chỉ ra rằng tác hại của việc ít tập thể dục có thể được bù đắp đáng kể bằng "exercise snacks".

Theo Medical Xpress, "exercise snacks" là những đợt hoạt động thể chất ngắn với cường độ mạnh đến vừa phải, ví dụ leo cầu thang bộ hay tập vài động tác thể dục tương đối mạnh mẽ trong vài phút rảnh rỗi.

Công trình mới từ Đại học Oviedo (Tây Ban Nha), Đại học Rennes (Pháp), Đại học Birmingham (Anh) và Đại học Nam Đan Mạch cho thấy "exercise snacks" đặc biệt có ý nghĩa với những người ít tập thể dục hoặc không đáp ứng đủ khuyến nghị về vận động tối thiểu trong ngày.

5 phút làm điều này, người ít tập thể dục nhận điều bất ngờ - Ảnh 1.

5 phút leo cầu thang có thể có giá trị rất lớn đối với người ít tập thể dục - Ảnh minh họa: MEDICAL XPRESS

Các tác giả đã phân tích gộp dữ liệu từ 11 thử nghiệm lâm sàng liên quan đến hơn 400 người trưởng thành ít vận động.

Họ được yêu cầu thực hiện 2 đợt "exercise snacks" kéo dài tối đa 5 phút, ít nhất 2 lần mỗi ngày, thực hiện 3-7 ngày/tuần, liên tục từ 4-12 tuần.

Các tác giả đã tiến hành đánh giá tác động của 2 đợt tập ngắn mỗi ngày này đối với sức khỏe tim mạch, sức bền cơ bắp và các yếu tố chuyển hóa tim mạch, chẳng hạn như mỡ máu và phân bố mỡ cơ thể.

Kết quả công bố trên tạp chí khoa học BMJ cho thấy những đợt tập thể dục ngắn ngủi này đã cải thiện đáng kể tình trạng tim mạch ở các tình nguyện viên.

Những người trẻ và trung niên còn được cải thiện không ít về thể lực, mặc dù yếu tố này không rõ ràng ở người lớn tuổi.

"Tính chất tiết kiệm thời gian của những đợt tập thể dục ngắn kiểu này có thể giúp vượt qua những rào cản thường gặp đối với hoạt động thể chất, chẳng hạn như cảm giác thiếu thời gian và động lực thấp" - các tác giả cho biết.

Vì vậy, đây là một trong những cách đơn giản nhất để bạn có thể tự bù đắp phần nào lối sống thiếu vận động, nhằm giảm thiểu những rủi ro sức khỏe.

Tất nhiên để thực sự khỏe mạnh, bạn nên cố gắng tuân thủ khuyến nghị sức khỏe căn bản: 300 phút/tuần đối với hoạt động thể chất cường độ vừa phải (ví dụ đi bộ, tập thể dục nhẹ nhàng), 75-150 phút/tuần đối với hoạt động thể chất cường độ mạnh (chạy bộ, đạp xe, bơi lội, các môn thể thao đòi hỏi sức lực...).


Tin liên quan

Vì sao nên ăn sữa chua sau khi tập thể dục?

Vì sao nên ăn sữa chua sau khi tập thể dục?

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Canada cho thấy sữa chua - nhất là sữa chua Hy Lạp - đem lại lợi ích đặc biệt cho người tập thể dục.

Vì sao tập thể dục có thể giúp đẩy lùi ung thư?

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Mỹ đã chỉ ra cơ chế khiến việc tập thể dục tác động mạnh mẽ đến kết quả điều trị ung thư, liên quan đến hợp chất tên formate.

Cách tập thể dục này có thể giúp bạn xóa ký ức đáng sợ

(NLĐO) - Các nhà khoa học Nhật Bản chỉ ra kiểu tập thể dục đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả để chống lại một tình trạng khiến nhiều người bế tắc.

tim mạch thể dục tập thể dục ít vận động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo