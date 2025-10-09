5 phút làm điều này, người ít tập thể dục nhận điều bất ngờ

Theo Medical Xpress, "exercise snacks" là những đợt hoạt động thể chất ngắn với cường độ mạnh đến vừa phải, ví dụ leo cầu thang bộ hay tập vài động tác thể dục tương đối mạnh mẽ trong vài phút rảnh rỗi.

Công trình mới từ Đại học Oviedo (Tây Ban Nha), Đại học Rennes (Pháp), Đại học Birmingham (Anh) và Đại học Nam Đan Mạch cho thấy "exercise snacks" đặc biệt có ý nghĩa với những người ít tập thể dục hoặc không đáp ứng đủ khuyến nghị về vận động tối thiểu trong ngày.

5 phút leo cầu thang có thể có giá trị rất lớn đối với người ít tập thể dục - Ảnh minh họa: MEDICAL XPRESS

Các tác giả đã phân tích gộp dữ liệu từ 11 thử nghiệm lâm sàng liên quan đến hơn 400 người trưởng thành ít vận động.

Họ được yêu cầu thực hiện 2 đợt "exercise snacks" kéo dài tối đa 5 phút, ít nhất 2 lần mỗi ngày, thực hiện 3-7 ngày/tuần, liên tục từ 4-12 tuần.

Các tác giả đã tiến hành đánh giá tác động của 2 đợt tập ngắn mỗi ngày này đối với sức khỏe tim mạch, sức bền cơ bắp và các yếu tố chuyển hóa tim mạch, chẳng hạn như mỡ máu và phân bố mỡ cơ thể.

Kết quả công bố trên tạp chí khoa học BMJ cho thấy những đợt tập thể dục ngắn ngủi này đã cải thiện đáng kể tình trạng tim mạch ở các tình nguyện viên.

Những người trẻ và trung niên còn được cải thiện không ít về thể lực, mặc dù yếu tố này không rõ ràng ở người lớn tuổi.

"Tính chất tiết kiệm thời gian của những đợt tập thể dục ngắn kiểu này có thể giúp vượt qua những rào cản thường gặp đối với hoạt động thể chất, chẳng hạn như cảm giác thiếu thời gian và động lực thấp" - các tác giả cho biết.

Vì vậy, đây là một trong những cách đơn giản nhất để bạn có thể tự bù đắp phần nào lối sống thiếu vận động, nhằm giảm thiểu những rủi ro sức khỏe.

Tất nhiên để thực sự khỏe mạnh, bạn nên cố gắng tuân thủ khuyến nghị sức khỏe căn bản: 300 phút/tuần đối với hoạt động thể chất cường độ vừa phải (ví dụ đi bộ, tập thể dục nhẹ nhàng), 75-150 phút/tuần đối với hoạt động thể chất cường độ mạnh (chạy bộ, đạp xe, bơi lội, các môn thể thao đòi hỏi sức lực...).



