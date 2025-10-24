HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bí thư Đảng ủy phường được điều động giữ chức Giám đốc Sở NN-MT Lâm Đồng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, 47 tuổi, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, được điều động giữ chức Giám đốc Sở NN-MT Lâm Đồng, thay ông Tôn Thiện San

Sáng 24-10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định điều động, tiếp nhận ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thủy - đến công tác tại Sở NN-MT và giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao quyết định cho ông Phan Nguyễn Hoàng Tân

Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 24-10-2025.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, sinh năm 1978, quê quán tỉnh Lâm Đồng, trình độ chuyên môn thạc sỹ chính sách công Fulbright.

Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, ông từng kinh qua chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận (cũ), Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (cũ).

Tin liên quan

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Quốc lộ 28B chậm tiến độ sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, nhà thầu

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng: Quốc lộ 28B chậm tiến độ sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, nhà thầu

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị tăng tốc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B, nếu chậm sẽ đề nghị thay chủ đầu tư, thay nhà thầu yếu

Tiến độ hơn 76 km đường ven biển nối TP HCM và Lâm Đồng

(NLĐO)- Các dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT994 giữ vai trò then chốt trong việc hình thành trục giao thông ven biển kết nối TP HCM với tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng: 2 dự án điện khí LNG tỉ USD vẫn đang chờ mặt bằng

(NLĐO) – Hai dự án điện khí LNG tỉ USD thuộc Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1 sau nhiều năm được chấp thuận vẫn đang là bãi đất trống

Lâm Đồng Phan Thiết sở nông nghiệp Phan Nguyễn Hoàng Tân
