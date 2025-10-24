Bí thư Đảng ủy phường được điều động giữ chức Giám đốc Sở NN-MT Lâm Đồng

Sáng 24-10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định điều động, tiếp nhận ông Phan Nguyễn Hoàng Tân - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thủy - đến công tác tại Sở NN-MT và giữ chức vụ Giám đốc Sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao quyết định cho ông Phan Nguyễn Hoàng Tân

Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 24-10-2025.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, sinh năm 1978, quê quán tỉnh Lâm Đồng, trình độ chuyên môn thạc sỹ chính sách công Fulbright.

Trước khi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy, ông từng kinh qua chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận (cũ), Chủ tịch UBND TP Phan Thiết (cũ).