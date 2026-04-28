Vùng miền Hà Nội

Bí thư Hà Nội "chốt" tiến độ nút giao "dị dạng" 786 tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Đi thăm nút giao đường Phạm Tu - đường 70 bị tắc nhiều năm qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng "chốt" thời gian xử lý.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chiều 27-4 đã kiểm tra thực địa tiến độ thi công một số dự án trọng điểm, trong đó có dự án đầu tư đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An với tuyến đường 70 (nút giao đường Phạm Tu - đường 70).

Bí thư Thành ủy Hà Nội chốt tiến độ nút giao 786 tỉ đồng tại đường Phạm Tu - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng kiểm tra thực địa tại nút giao đường Phạm Tu - đường 70. Ảnh: CTV

Tuyến đường này tổng vốn đầu tư hơn 1.921 tỉ đồng. Trong đó phần giá trị nút giao đường Phạm Tu với đường 70 là gần 786 tỉ đồng; giá trị hợp đồng BT là hơn 1.551 tỉ đồng.

Dự án khởi công năm 2014, đã đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2019, tuyến 1 thông xe với đường 70 từ đầu năm 2020, riêng nút giao đường Phạm Tu - đường 70 được phê duyệt từ tháng 6-2017 nhưng tạm dừng thi công nút từ năm 2018 do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo thiết kế, nút giao Phạm Tu - đường 70 sẽ xây dựng cầu vượt trực thông với chiều dài hơn 255m và xây dựng nút giao thông hoàn chỉnh giữa tuyến đường số 1 với đường 70.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (phần nút giao) đạt 4,883/5,65 ha, trong đó, phường Thanh Liệt có 2,74 ha, phường Hà Đông có 1,73 ha và phường Kiến Hưng có 0,413 ha. Diện tích còn lại phải giải phóng mặt bằng là khoảng 0,763/5,65 ha, trong đó phường Thanh Liệt có 0,36 ha, phường Hà Đông có 0,38 ha và phường Kiến Hưng có 0,023 ha.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chốt tiến độ nút giao 786 tỉ đồng tại đường Phạm Tu - Ảnh 2.

Nút giao đường Phạm Tu - đường 70 ách tắc nhiều năm. Ảnh: D.T.

Đi kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan chốt rõ tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và quyết toán hợp đồng BT, đồng thời không để dự án tiếp tục kéo dài sau nhiều năm chậm trễ. Theo đó, phường Kiến Hưng phải bàn giao phần mặt bằng còn lại trước ngày 1-5, phường Thanh Liệt hoàn thành xử lý các trường hợp còn vướng trước ngày 15-5 và phường Hà Đông phải bàn giao toàn bộ mặt bằng chậm nhất ngày 30-5.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các phường phối hợp chặt chẽ, đồng thời thực hiện đầy đủ quy trình pháp lý đối với các trường hợp đủ điều kiện cưỡng chế. Quan điểm chỉ đạo là phải bảo đảm đúng quy định nhưng cũng phải quyết liệt, dứt điểm, không để mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn của dự án.

Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu sau khi có mặt bằng phải khẩn trương tổ chức thi công, đồng thời phối hợp ngay với các đơn vị liên quan để xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có các tuyến điện cao thế 110kV, 220kV.

Mốc tiến độ được người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội chốt là hoàn thành toàn bộ nút giao là trước ngày 31-12-2026.

TPHCM chuẩn bị động thổ, khởi công nhiều dự án cảng biển dịp 30-4-2026

TPHCM chuẩn bị động thổ, khởi công nhiều dự án cảng biển dịp 30-4-2026

(NLĐO) - TPHCM thúc đẩy hoàn tất thủ tục, chuẩn bị khởi công loạt dự án cảng biển trọng điểm dịp 30-4-2026, tạo động lực phát triển logistics khu vực.

Cận cảnh dự án Happyland sau khi Tập đoàn Khang Thông bị tạm dừng giao dịch

(NLĐO) - Được kỳ vọng là siêu dự án giải trí hàng đầu Đông Nam Á, nhưng đến nay Happyland chỉ là khu đất cỏ mọc um tùm

Tây Ninh sẽ đón hàng chục ngàn lao động đến 3 "siêu dự án" hàng ngàn tỉ đồng

(NLĐO) - Lễ khánh thành Nhà máy Sản xuất thép Hòa Phát Long An ở Khu Công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, tỉnh Tây Ninh diễn ra vào hôm nay, 18- 4.

