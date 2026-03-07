Bí thư Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh thêm nhiệm vụ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thanh Hóa gồm 25 thành viên do Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh làm Trưởng ban; đồng thời thành lập 14 đoàn giám sát do các lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các xã, phường. UBND tỉnh Thanh Hóa cũng thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, địa phương có 6 ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.112 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, bảo đảm đúng tiến độ và số lượng theo quy định của pháp luật.

Theo phân bổ, Thanh Hóa sẽ bầu 17 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 85 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thống nhất giới thiệu 21/29 người ứng cử đại biểu Quốc hội (Trung ương 8 đại biểu) và 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Ở cấp xã, giới thiệu 5.807 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Bà Hà Thị Tuyết, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Thanh Hóa, cho biết các ứng cử viên đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín và các điều kiện theo quy định của pháp luật. Cơ cấu, thành phần, tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ và trình độ chuyên môn được bảo đảm theo định hướng, thể hiện tính đại diện và chất lượng của những người ứng cử.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hòm phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4, tổ dân phố Hồng Phong, phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa

Cũng theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, đến thời điểm này 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc xác định 3.411 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 19 khu vực bỏ phiếu riêng cho các đơn vị quân đội và công an.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 2.971.635 cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.