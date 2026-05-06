Bí thư Thành ủy Hà Nội: Thủ đô không thể phát triển nếu vẫn còn "5 điểm nghẽn"

Sáng 6-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri của 13 xã, phường sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Nguyễn Văn Tuy (phường Phúc Lợi) quan tâm đến việc Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được thông qua với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội. Tuy nhiên, ở cấp xã, phường hiện nay vẫn còn những hạn chế về thẩm quyền, nguồn lực và công cụ quản lý trong giải quyết các vấn đề dân sinh như trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng và cung cấp dịch vụ công.

Do vậy, cử tri Nguyễn Văn Tuy đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cho biết luật sẽ được triển khai, cụ thể hóa như thế nào để tăng cường phân cấp, phân quyền thực chất cho cấp xã, phường; đồng thời có cơ chế bảo đảm nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, qua đó giúp chính quyền địa phương chủ động, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh và phục vụ người dân tốt hơn.

Chia sẻ với cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI là kỳ họp đặt nền móng cho cả một nhiệm kỳ mới với tinh thần "Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển".

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao đổi với cử tri

Theo ông Trần Đức Thắng, Quốc hội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, bảo đảm sự kế thừa và chuyển tiếp vững vàng. Niềm vui lớn nhất đối với cử tri Thủ đô là việc Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây không đơn thuần là một đạo luật mà là một "đòn bẩy chiến lược", giải quyết bài toán về cơ chế đặc thù mà Hà Nội đã trăn trở bấy lâu.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chia sẻ những trăn trở của cử tri. Đó là nỗi lo về ô nhiễm môi trường tại các dòng sông, áp lực giao thông đô thị khi dân số tăng nhanh, sự bức xúc về các dự án chậm triển khai và nguy cơ mất an toàn cháy, nổ tại khu dân cư.

Với tư cách là người đứng đầu Thành ủy Hà Nội, Bí thư Trần Đức Thắng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả với tinh thần: "Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Để những kiến nghị của cử tri trở thành hiện thực, ông Trần Đức Thắng đề nghị các cấp, các ngành thành phố tập trung vào 4 trọng tâm: quản lý đô thị, cải cách hành chính, thực thi cơ chế, an sinh xã hội.

Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Về quản lý đô thị, theo ông Trần Đức Thắng, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn "5 điểm nghẽn" gồm: úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.

"Tôi yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc biệt tại các địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ, phải tăng cường quản lý quy hoạch. Địa bàn nào để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung mà không xử lý dứt điểm thì bí thư, chủ tịch xã, phường đó phải chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy"- Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Về cải cách hành chính, các đơn vị phải đẩy mạnh chuyển đổi số, hạn chế tình trạng người dân phải "đi lại nhiều lần" khi làm thủ tục. Hà Nội cần xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của cử tri làm thước đo năng lực cán bộ; kiên quyết loại bỏ những cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thời gian tới, thành phố phải khẩn trương cụ thể hóa các điều khoản của Luật Thủ đô (sửa đổi). Các sở, ngành phải chủ động đề xuất chính sách đặc thù, không được thụ động chờ hướng dẫn. Thành phố không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, nghiên cứu mà quan trọng nhất là đưa luật vào cuộc sống bằng các sản phẩm, công trình, dự án cụ thể; coi đây là cơ hội để giải quyết dứt điểm các dự án treo, giải phóng nguồn lực đất đai đang bị lãng phí.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn văn hóa và chăm lo đời sống nhân dân; bảo đảm mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển của Thủ đô, nhất là các đối tượng chính sách, người có công và người lao động nghèo.

"Hà Nội đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tôi tin tưởng rằng, với sự đồng lòng của cử tri và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Thủ đô sẽ thực sự là thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào cả nước"- Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nói.