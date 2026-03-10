Bí thư Thành ủy TPHCM: "Đã qua rồi cái thời muốn hứa gì thì hứa"

Sáng 10-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM.



Đơn vị bầu cử số 6 có các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đỗ Đức Hiển, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; bà Vương Thanh Liễu, Chủ tịch UBND phường Bình Tiên; bà Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM và ông Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

5 ứng cử viên tiếp xúc cử tri phường Tân Sơn Hòa và Tân Sơn Nhất sáng 10-3

Đơn vị bầu cử số 6 của TPHCM gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Nhiêu Lộc, Diên Hồng, Vườn Lài, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Tại hội nghị, đại diện MTTQ đã giới thiệu thông tin tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, kế hoạch công tác nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Cân nhắc kỹ lời hứa của mình

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết đây là buổi thứ 8 trong chương trình vận động bầu cử của các ứng cử viên. Qua nhiều buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã lắng nghe, ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri và sẽ có phản hồi bước đầu đối với những vấn đề cử tri quan tâm.

Ông Trần Lưu Quang cho biết bản thân đã có 2 nhiệm kỳ là đại biểu Quốc hội và nhận thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới, hiệu quả hơn. Người dân cũng theo dõi các phiên họp Quốc hội nhiều hơn, đặc biệt quan tâm đến các phiên chất vấn.

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ chương trình hành động trước cử tri

"Trong nhiệm kỳ vừa qua, với tư cách Phó Thủ tướng, tôi đã 3 lần tham gia trả lời chất vấn trước Quốc hội. Khi đã lên nghị trường thì không có quyền từ chối, trả lời vòng vo là bị đánh giá ngay. May mắn là tôi cũng "thoát" được" - ông Trần Lưu Quang chia sẻ.

Theo ông, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục là Quốc hội đổi mới, thực sự đại diện cho ý chí và tiếng nói của cử tri cả nước, gần dân và sát dân hơn. Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: "Đã qua rồi cái thời muốn hứa gì thì hứa. Chúng tôi phải cân nhắc rất kỹ, chỉ hứa những điều mình có thể làm được".

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông cho biết sẽ cùng các đại biểu thực hiện tốt 3 nhiệm vụ quan trọng: tham gia xây dựng pháp luật; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri; tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Theo quy định, mỗi năm đại biểu Quốc hội ít nhất 4 lần tiếp xúc cử tri, nhờ đó có điều kiện gần gũi, lắng nghe và nắm bắt kịp thời những vấn đề bà con quan tâm.

Chia sẻ thêm về công việc hằng ngày, ông Trần Lưu Quang cho biết với cương vị Bí thư Thành ủy TPHCM, mỗi ngày ông nhận hàng chục tin nhắn, đơn thư phản ánh của người dân. Những vấn đề lớn, liên quan nhiều người ông trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý; các nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được chuyển đến các cơ quan chuyên môn giải quyết.

Những cam kết mạnh mẽ

Trước đó, ứng cử viên Đỗ Đức Hiển cam kết tham mưu để các đạo luật được ban hành có tính khả thi cao hơn, góp phần tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, sức sản xuất; gắn bó cử tri, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội.

Ứng cử viên Vương Thanh Liễu đặc biệt quan tâm và mong muốn đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở tham gia xây dựng chính quyền các cấp tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu quả.

Ứng cử viên Trịnh Thị Hiền Trân cho biết sẽ quan tâm bảo vệ và phát huy quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; đồng thời đề xuất các chính sách giúp thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Ứng cử viên Nguyễn Vũ Trung cho hay nếu trúng cử sẽ tham gia hoàn thiện pháp luật về y tế, phòng, chống dịch và nghiên cứu trong y học; kiến nghị tăng đầu tư cho y tế cơ sở; củng cố mạng lưới giám sát dịch bệnh.