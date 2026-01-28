Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì họp Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố

Chiều 28-1, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM) họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM chủ trì.

Tham dự có các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu mở đầu phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh cuộc họp rất quan trọng, nhất là khi thời gian chuẩn bị cho bầu cử không còn nhiều.

Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để đảm bảo công tác chuẩn bị bầu cử đúng tiến độ đề ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo cụ thể tiến độ cho Ban Chỉ đạo bầu cử TPHCM để xem xét cho ý kiến, thống nhất thực hiện. Đồng thời, tập trung thảo luận, góp ý cụ thể vào kế hoạch chi tiết đảm bảo kế hoạch triển khai thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành.

Tại cuộc họp, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đã báo cáo tình hình, kết quả triển khai công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2031.

Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu tại TPHCM là 38 đại biểu, số lượng đại biểu HĐND TPHCM được bầu là 125 đại biểu.

Tại TPHCM sẽ có 13 đơn vị bầu cử để bầu 38 đại biểu Quốc hội và 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TPHCM.

Bên cạnh đó, có 1.306 đơn vị bầu cử của 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố để bầu 4.236 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến nay, công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các cơ quan liên quan thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định pháp luật.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử dự phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo kế hoạch, TPHCM tổ chức bầu cử vào ngày 15-3.

Về kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử trên địa bàn thành phố.

HĐND TPHCM giám sát chuyên đề; UBND TPHCM thành lập các đoàn kiểm tra công tác bầu cử.

Nguyên tắc các cuộc kiểm tra, giám sát là không trùng lắp các địa phương chịu sự kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố luôn được quan tâm, chú trọng và triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử.