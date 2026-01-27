HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp lần thứ V với nhiều nhiệm vụ quan trọng

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, phiên họp diễn ra trong bối cảnh phải tiến hành rất nhiều nhiệm vụ quan trọng

Chiều 27-1, Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp lần thứ V Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. 

Dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM;…

Ủy ban bầu cử TP HCM tổ chức phiên họp lần thứ V - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị

Ông Võ Văn Minh cho biết phiên họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ triển khai, tiếp tục rà soát, đánh giá việc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM.

Theo ông Võ Văn Minh, phiên họp diễn ra trong bối cảnh phải tiến hành rất nhiều nhiệm vụ quan trọng như lập và niêm yết danh sách cử tri, nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý thông tin bầu cử, phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng vũ trang… Đồng thời chuẩn bị các nội dung cho công tác giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như báo cáo cho Ban chỉ đạo bầu cử TPHCM.

Phiên họp cũng nghe các Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử TPHCM báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ theo phân công (Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Thông tin tuyên truyền; Tiểu ban Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Tổ chức bầu cử chuẩn bị).

Theo kế hoạch, ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào chủ nhật, ngày 15-3-2026, trên cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm chọn ra đại diện tiêu biểu cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Tin liên quan

Infographic bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM

Infographic bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP HCM

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp được ấn định vào ngày 15-3-2026 (Chủ nhật).

Danh sách chi tiết số lượng đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở 34 tỉnh, thành

(NLĐO) - TPHCM và TP Hà Nội là hai địa phương có số lượng đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu nhiều nhất trong cả nước.

TPHCM lập kịch bản "bốn tại chỗ" ứng phó mưa bão phục vụ bầu cử 2026

(NLĐO) - Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị cập nhật phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn và giao thông phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND 2026-2031.

bầu cử HĐND đại biểu quốc hội Võ Văn Minh TPHCM
