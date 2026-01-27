Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp lần thứ V với nhiều nhiệm vụ quan trọng

Chiều 27-1, Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức phiên họp lần thứ V Ủy ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP HCM;…

Ông Võ Văn Minh phát biểu tại hội nghị

Ông Võ Văn Minh cho biết phiên họp nhằm nghe báo cáo về tiến độ triển khai, tiếp tục rà soát, đánh giá việc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND TPHCM.

Theo ông Võ Văn Minh, phiên họp diễn ra trong bối cảnh phải tiến hành rất nhiều nhiệm vụ quan trọng như lập và niêm yết danh sách cử tri, nhập dữ liệu trên phần mềm quản lý thông tin bầu cử, phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng vũ trang… Đồng thời chuẩn bị các nội dung cho công tác giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng như báo cáo cho Ban chỉ đạo bầu cử TPHCM.

Phiên họp cũng nghe các Tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử TPHCM báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ theo phân công (Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Thông tin tuyên truyền; Tiểu ban Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội; Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tiểu ban Tổ chức bầu cử chuẩn bị).

Theo kế hoạch, ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào chủ nhật, ngày 15-3-2026, trên cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm chọn ra đại diện tiêu biểu cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.