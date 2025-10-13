Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới

Ngày 13-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi những tình cảm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 453 đại biểu chính thức, đại diện cho trí tuệ, ý chí thống nhất và khát vọng phát triển của toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng bộ Chính phủ là Đảng bộ lớn, quan trọng trực thuộc Trung ương, là trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các tổ chức Đảng trực thuộc trong quản trị nền hành chính quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại, hội nhập của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo quá trình chuẩn bị Đại hội bài bản, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Tập thể Bộ Chính trị cũng đã cho ý kiến chỉ đạo và có những góp ý mang tính định hướng liên quan đến Văn kiện và công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

Nội dung dự thảo các văn kiện đã bám sát các quan điểm, định hướng nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Chính phủ hiện nay.

Tổng Bí thư cho rằng nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, đất nước đã phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ (dịch COVID-19, thiên tai, xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thay đổi chính sách thương mại của một số đối tác lớn…). Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng hành ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, nay là Đảng bộ Chính phủ, đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động, tổ chức thực thi có trọng tâm trọng điểm, sát với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều điểm sáng nổi bật.

Theo đó, cả giai đoạn 2021-2025, ước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, các chỉ tiêu còn lại xấp xỉ đạt.

"Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Chính phủ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là nền tảng, động lực mới để Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới" - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 3 yêu cầu và 5 định hướng công tác trọng tâm với Đảng bộ Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

"Bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới

Bên cạnh kết quả rất tích cực, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao tinh thần cầu thị, thẳng thắn "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" đối với những tồn tại, hạn chế như đã nêu trong báo cáo của Đảng ủy Chính phủ.

Tổng Bí thư đề nghị Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp căn cơ, chiến lược khắc phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Chính phủ và Chính phủ trong nhiệm kỳ tới, nhất là công tác chỉ đạo, tổ chức vận hành bộ máy chính quyền - coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần được hoàn thành càng sớm càng tốt để chúng ta đã có "hàng thẳng, lối thông" thì bây giờ phải "bước đều, bước vững chắc" vào kỷ nguyên mới.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều thay đổi mang tính thời đại; thời cơ và thách thức đan xen nhưng thách thức nhiều hơn. Đất nước ta đang trong giai đoạn chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; không gian phát triển được quy hoạch lại; nhiều chủ trương, định hướng chiến lược, giải pháp đột phá đang được triển khai. Đây là lúc chúng ta phải nắm bắt được thời cơ, đi tắt đón đầu bằng trí tuệ Việt Nam kết hợp với tri thức tiến bộ của nhân loại, sớm tạo lập trạng thái "tự chủ chiến lược", nỗ lực hết sức để đạt được và duy trì tốc độ phát triển cao, bền vững, thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

3 yêu cầu và 5 định hướng công tác trọng tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và cơ bản thống nhất báo cáo chính trị, chương trình hành động mà Đảng bộ Chính phủ đề ra, đồng thời nhấn mạnh và lưu ý thêm 3 yêu cầu và 5 định hướng công tác trọng tâm.

Một là, thống nhất nhận thức, xác định rõ mục tiêu đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Hai là, nỗ lực lớn hơn, khát vọng mạnh mẽ hơn; nâng cao năng lực dự báo, lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới sáng tạo trong quản lý nhà nước. Thoát khỏi lối mòn, tư duy cũ, đề ra các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực chất. Tất cả vì sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức "có tài, có tầm, có tâm"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. Chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ; chuyển từ "làm hết trách nhiệm" sang "làm đến nơi đến chốn". Cần có cơ chế, chính sách tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung, không để cơ quan Nhà nước, Chính phủ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người yếu kém, ngại va chạm.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 5 công tác trọng tâm.

Thứ nhất, Đảng bộ Chính phủ có vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị, là nơi quy tụ đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược, nơi trực tiếp cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng bằng pháp luật, cơ chế, chính sách của Nhà nước. Do đó, Đảng bộ Chính phủ phải là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đổi mới và đạo đức công vụ; là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn bộ bộ máy hành chính nhà nước.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm "không có vùng tối, vùng xám", "khoảng trống, điểm mờ", "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Chính phủ "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân"...

Thứ hai, tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Mục tiêu giai đoạn 2026-2030: Phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số. Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đảm bảo phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính…

Thứ ba, chú trọng thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực). Thể chế phải trở thành lợi thế cạnh tranh, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng chiến lược (giao thông, cảng biển, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị); nghiên cứu và triển khai các chương trình khai thác hiệu quả không gian vũ trụ, không gian biển và không gian ngầm nhằm mở ra những cơ hội phát triển kinh tế mới…

Thực hiện nhất quán và quyết liệt quan điểm coi giáo dục - đào tạo là "quốc sách hàng đầu"; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng ở tất cả các cấp học.

Thứ tư, phát triển văn hóa hài hòa với kinh tế, xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng xã hội văn minh, đoàn kết, tiến bộ…

Thứ năm, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.