Thời sự Chính trị

TP HCM: Hàng loạt tuyến đường ở xã Xuân Thới Sơn có tin vui

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Xã Xuân Thới Sơn sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng, nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn

Ngày 18-8, Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn (TP HCM) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP HCM; bà Trần Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM cùng các thành viên Tổ công tác số 3.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 thành viên. Ông Nguyễn Văn Tài được chỉ định làm Bí thư, Chủ tịch HĐND; bà Huỳnh Thị Xuân Mai là Phó Bí thư Thường trực; ông Phạm Xuân Nam làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn

Xã Xuân Thới Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn và Tân Thới Nhì.

Nhiệm kỳ qua, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm thực hiện, đặc biệt là đối với người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Xã chủ động tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể. Từ năm 2020 đến nay không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn xã.

Xã cũng đã triển khai và thực hiện chi trả chính sách không dùng tiền mặt; vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" góp phần nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội,...

- Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP HCM phát biểu tại hội nghị

Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn đặt mục tiêu thực hiện một số công trình trọng điểm như lập và trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 trên địa bàn xã; Phối hợp thực hiện Dự án Kênh tiêu liêu xã kết hợp nâng cấp đường dọc kênh.

Đồng thời, phối hợp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo đường Lê Quang Đạo (đoạn qua địa phận xã Xuân Thới Sơn); thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa (đoạn qua địa phận xã Xuân Thới Sơn).

Phối hợp đề xuất chủ trương đầu tư và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng đường Dương Công Khi (đoạn qua địa phận xã Xuân Thới Sơn). Phối hợp đề xuất chủ trương đầu tư và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đường Thanh Niên (đường Đặng Công Bỉnh).

Phối hợp đề xuất chủ trương đầu tư và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường N6 theo quy hoạch xây dựng (từ đường Nguyễn Văn Bứa đến đường Đặng Công Bỉnh).

Ông Võ Văn Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thống nhất với các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Lãnh đạo xã Xuân Thới Sơn cần bắt tay tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin để phục vụ công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Cần phối hợp với các cơ quan chức năng đầu tư, nâng cấp các tuyến đường trên địa bàn.

"Đồng thời, rà soát tổng thể quy hoạch phù hợp với tổng thể chung của thành phố, có kế hoạch sử dụng đất rõ ràng, hiệu quả, tăng không gian xanh trên địa bàn. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn nhiệm kỳ tới cũng cần chú trọng đến việc tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đảm bảo an toàn an ninh trật tự trên đìa bàn"- ông Võ Văn Minh chỉ đạo.

Xuân Thới Sơn Đảng bộ xã Xuân Thới Sơn đường Nguyễn Văn Bứa
