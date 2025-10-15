HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Lãnh đạo TP HCM cam kết biến định hướng chiến lược thành kết quả thiết thực

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả nội dung, phần việc.

Trưa 15-10, Thành ủy TP HCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. 

Cụ thể hóa định hướng phát triển

Tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Dương Anh Đức cho biết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả các nội dung, phần việc theo quy định. 

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định mục tiêu, phương hướng phát triển thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố giai đoạn 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo TP HCM cam kết biến những định hướng chiến lược thành những kết quả thiết thực - Ảnh 1.

Thành ủy TP HCM tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Có thể khẳng định, sự thành công của đại hội lần này có ý nghĩa rất lớn trong việc cụ thể hóa định hướng phát triển của TP HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phấn đấu trở thành siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước" - ông Dương Anh Đức nói. 

3 đột phá chiến lược

Thông tin tại buổi họp báo, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông cho biết đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu phát triển tổng quát là xây dựng TP HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, hội nhập, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á và nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, TP HCM sẽ xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Để hiện thực hóa khát vọng, đại hội xác định 3 đột phá chiến lược.

Về chính sách, thể chế: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM và thí điểm mô hình đô thị tự chủ.

Về phát triển hạ tầng: Thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hệ thống đường sắt đô thị, cảng biển và chỉnh trang đô thị.

Về phát triển nguồn nhân lực: Đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, có chính sách đặc thù thu hút, đãi ngộ nhân tài.

Lãnh đạo TP HCM cam kết biến những định hướng chiến lược thành những kết quả thiết thực - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM sẽ khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể

Đặc biệt, đại hội đã thông qua định hướng kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực với mô hình "3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột", mở ra không gian phát triển mới, bền vững cho tương lai.

Theo ông Đặng Minh Thông, thành công của đại hội hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. TP HCM không được phép tự mãn, không bằng lòng với những gì đã có mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân.

Ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM sẽ khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. 

"Chúng tôi cam kết sẽ biến những định hướng chiến lược thành những kết quả thiết thực, có thể cân đong đo đếm được, với thước đo cao nhất là sự hài lòng và niềm tin của người dân" - ông Đặng Minh Thông nói.

Mệnh lệnh để TP HCM bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông cho biết tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đại hội đã xác định rõ mục tiêu, phương hướng cho chặng đường mới.

"Những chỉ đạo của Tổng Bí thư không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là nguồn cảm hứng, là mệnh lệnh để TP HCM nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, bước vào một kỷ nguyên phát triển mới" - ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.


Ra mắt đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ra mắt đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(NLĐO)- Đoàn đại biểu Đảng bộ TP HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có 80 đại biểu, trong đó có 5 đại biểu đương nhiên.

Ông Võ Văn Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

(NLĐO) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 thành viên

TP HCM đặt mục tiêu vươn tầm quốc tế bằng 3 đột phá chiến lược về khoa học - công nghệ

(NLĐO) - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng đã trình bày về 3 đột phá chiến lược nhằm đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế

