Thành ủy TPHCM sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 28-5, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ trì hội nghị: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết.

Nhiều kết quả tích cực sau 1 năm

Báo cáo sơ kết 1 năm, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp thể hiện rõ qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026.

Hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước, xây dựng Đảng đạt và vượt; bộ mặt đô thị thành phố, hạ tầng đô thị đổi thay nhanh chóng. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Hội nghị sơ kết 1 năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Thành ủy TPHCM

Trong đó, TPHCM đã triển khai thực hiện một số chính sách mới mang lại hiệu quả thiết thực như: tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân, miễn phí xe buýt; triển khai xây dựng, cải tạo công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thực hiện ít nhất 200 công trình, dự án trọng điểm chào mừng các kỳ đại hội và ngày lễ lớn; chăm lo toàn diện cho người có công, hộ nghèo và công nhân - lao động...

Thành phố cũng đạt được nhiều kết quả rất tích cực về hiệu quả vận hành tổ chức bộ máy chính quyền thành phố và cấp xã. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, tăng cường tính trực tiếp giữa chính quyền và người dân, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho chính quyền cấp xã.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết báo cáo 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Thực tiễn triển khai cho thấy phương thức điều hành của thành phố ngày càng thể hiện rõ tính "hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả - gần dân - sát dân"; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện qua việc giải quyết khối lượng lớn hồ sơ thủ tục hành chính với tỉ lệ đúng hạn đạt trên 99,5%, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến đạt trên 88%, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 96%; 100% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử.

Tiếp tục sắp xếp đội ngũ để bảo đảm yêu cầu

Bên cạnh những kết quả đạt được, bà Văn Thị Bạch Tuyết cũng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, tồn tại.

Đó là đội ngũ cán bộ vừa thừa vừa thiếu, vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; trong khi thiếu một số lượng cán bộ, công chức, viên chức có kinh nghiệm ở các lĩnh vực trọng yếu như xây dựng Đảng, công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, quản lý đất đai, xây dựng - giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục...

"Đây là một thách thức đối với thành phố trong thời gian tới" - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhìn nhận.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi cùng đại biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, áp lực quá tải tại các địa bàn đông dân cư; khối lượng công việc tăng nhanh trong điều kiện khung biên chế theo quy định chưa phù hợp với quy mô dân số, diện tích, tính chất địa bàn, số lượng tổ chức Đảng, đảng viên.

Cơ sở dữ liệu dùng chung chưa hoàn thiện gây khó khăn trong thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; hệ thống phần mềm một cửa đang trong quá trình hoàn thiện, một số thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai, chưa được cấu hình đầy đủ.

Chuyển đổi số được xác định là nền tảng vận hành của mô hình mới, song hạ tầng kỹ thuật và mức độ liên thông dữ liệu vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ và thống nhất.

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã còn nhiều khó khăn, chưa phát huy hết chức năng nhiệm vụ tại cơ sở. Nhiều trụ sở chưa đáp ứng yêu cầu về diện tích, phải bố trí phân tán nhiều địa điểm, ảnh hưởng đến công tác phối hợp, quản lý và giao dịch của người dân tại TPHCM.

Trong thời gian tới, TPHCM sẽ tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ thành phố và các chủ trương, định hướng mới của Trung ương, Thành ủy đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; các nội dung, nhiệm vụ được quán triệt, thực hiện nghiêm túc trên tinh thần "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Nhất là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 09/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới; nghiên cứu, xây dựng và trình ban hành Luật Đô thị đặc biệt nhằm tạo thể chế đồng bộ, khung pháp lý phù hợp, thông thoáng và ổn định, trở thành "đột phá của đột phá"; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Tiếp tục thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trong đó ưu tiên bổ sung nhân sự chuyên môn sâu cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính - kế toán, đất đai, xây dựng, y tế, nông nghiệp, môi trường.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo sát sao, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.