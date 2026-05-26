Thời sự Chính trị

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp: Người dân phường Bến Thành hài lòng

PHAN ANH

(NLĐO)- Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bến Thành, TPHCM giải quyết 100% hồ sơ đúng hạn, tỉ lệ người dân hài lòng đạt 100%

Ngày 26-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành, TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự hội nghị sơ kết có ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Phạm Thành Chung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Phường Bến Thành vận hành chính quyền 2 cấp: Người dân hài lòng, không có hồ sơ trễ hạn - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Báo cáo 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nguyễn Kim Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bến Thành, cho biết sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại phường từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của chính quyền địa phương từng bước được nâng lên, nhất là trong các lĩnh vực chứng thực, hộ tịch, đăng ký kinh doanh, an sinh xã hội và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến.

Phường Bến Thành vận hành chính quyền 2 cấp: Người dân hài lòng, không có hồ sơ trễ hạn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Kim Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bến Thành, báo cáo việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: PHAN ANH

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị được thực hiện thường xuyên; nhiều ý kiến góp ý của người dân được tiếp thu, xử lý kịp thời, góp phần củng cố niềm tin đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở.

Từ ngày 1-7-2025 đến 20-5-2026, hồ sơ phường tiếp nhận, giải quyết trực tuyến là 11.707/11.782 hồ sơ (100% giải quyết trước hạn, không phát sinh hồ sơ quá hạn). Hồ sơ đang giải quyết là 75 hồ sơ, đều trong hạn.

Công tác số hóa hồ sơ đạt 99,94% (11.699/11.707 hồ sơ). Lưu trữ điện tử hồ sơ thủ tục hành chính đạt 100%. Tỉ lệ người dân hài lòng đạt 100% thông qua mã kiosk đánh giá. Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,51/100 điểm (loại xuất sắc).

Phường Bến Thành vận hành chính quyền 2 cấp: Người dân hài lòng, không có hồ sơ trễ hạn - Ảnh 3.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bến Thành, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: PHAN ANH

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bến Thành, nhìn nhận dù khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao nhưng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức và các lực lượng của phường đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, địa phương vẫn đối mặt nhiều khó khăn, nổi bật là hạn chế về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc và trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy mới. Phường đã có kiến nghị, đề xuất thành phố xem xét tháo gỡ; đồng thời tổng hợp nhiều nội dung vướng mắc từ thực tiễn để phục vụ công tác điều chỉnh, hoàn thiện mô hình.

Thời gian tới, phường sẽ tập trung triển khai nhiều nhóm giải pháp trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị để bảo đảm thực hiện hiệu quả; chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 1 năm thành lập phường vào ngày 1-7; tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và chủ động sắp xếp nhân sự khi đội ngũ người hoạt động không chuyên trách kết thúc nhiệm vụ.

Phường Bến Thành khó khăn về trụ sở làm việc

Sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường Bến Thành cho hay trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc phường nhỏ, chia cắt rải rác ở nhiều điểm manh mún, ảnh hưởng đến công tác phối hợp và tiềm ẩn rủi ro thất lạc hồ sơ khi trình phê duyệt. Diện tích nhỏ không đáp ứng đủ chỗ làm việc tập trung cho toàn bộ cán bộ công chức. Không gian hội trường của các trụ sở không bảo đảm sức chứa cho các hội nghị quy mô trên 100 người.

Hiện tại vẫn thiếu địa điểm sinh hoạt riêng cho 24 chi bộ, khu phố, phải mượn tạm trường học, công an, UBND phường, MTTQ Việt Nam phường.

Trung tâm Phục vụ hành chính công chỉ được bố trí trên hiện trạng không gian cũ của UBND phường Bến Thành cũ nên quy mô diện tích chưa đáp ứng tốt nhất chuẩn mực của phường mới.

