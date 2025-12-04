Bị tố không được nhận gạo cứu trợ vì "ghét không cho", tổ trưởng dân phố giải thích gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bị tố không được nhận gạo cứu trợ vì "ghét không cho", tổ trưởng dân phố giải thích gì?

Quang Nhật

(NLĐO) - Phường Vỹ Dạ, TP Huế đã có buổi làm việc, xác minh một tổ trưởng tổ dân phố bị người dân phản ánh có phát ngôn "ghét không cho" gạo cứu trợ lũ lụt.

Ngày 4-12, ông Nguyễn Doãn Thái, Chánh Văn phòng HĐND-UBND phường Vỹ Dạ (TP Huế), cho biết phường đã tổ chức buổi làm việc để xác minh phản ánh liên quan đến phát ngôn của một tổ trưởng tổ dân phố trong quá trình cấp phát gạo cứu trợ lũ lụt.

- Ảnh 1.

TDP 1 nằm ở khu vực đường Hàn Mặc Tử và đầu đường Nguyễn Sinh Cung, đoạn giao với Đập Đá có địa hình thấp trũng, ngập nặng trong lũ lụt.

Trước đó, ngày 1-12, một người dân tên Ph. ở tổ dân phố (TDP) 1 phản ánh lên Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh Huế rằng ông Đoàn Văn Hùng – Tổ trưởng TDP 1 – đã có lời nói gây bức xúc.

Theo phản ánh, khi gia đình người này thắc mắc vì sao không được nhận gạo cứu trợ của nhà nước sau lũ lụt, ông Hùng đã buông lời: "Thích ai thì cho". Khi mẹ ông Ph. đến hỏi, ông còn nói "ghét không cho". Người này cho rằng gia đình mình không nhận được gạo cứu trợ chỉ vì… bị tổ trưởng "ghét".

Bị tố không được nhận gạo cứu trợ vì "ghét không cho", tổ trưởng dân phố giải thích gì? - Ảnh 1.

Nội dung phản ánh của ông Ph. về phát ngôn của ông Hùng nói lý do không được nhận gạo cứu trợ là "ghét không cho". Nguồn: Hue S.

Tại buổi làm việc hôm 3-12, ông Đoàn Văn Hùng cho biết trong đợt lũ lụt đầu tiên cuối tháng 10, TDP 1 và 2 được mạnh thường quân hỗ trợ 2 tấn gạo, chia thành 100 suất (10 kg/suất). Gia đình ông Ph. gồm ba hộ và đã nhận hai suất. Ở đợt lũ lụt thứ hai kế đó, TDP được cấp 36 suất quà (300.000 đồng/suất), gia đình này tiếp tục nhận một suất.

Theo quyết định của UBND TP Huế, phường Vỹ Dạ được cấp 45 tấn gạo cho các nhóm đối tượng gồm hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, khuyết tật và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, TDP 1 được phân bổ 1,6 tấn để hỗ trợ 107 hộ. Gia đình ông Ph. không thuộc diện nhận nên không có trong danh sách.

Ông Hùng giải thích rằng gia đình ông Ph. nhiều lần đến nhà riêng để phản ánh bằng lời lẽ khó nghe. 

Ông đã giải thích rằng do số hộ đông và gia đình này đã nhận một số phần quà trước đó nên những đợt hỗ trợ tiếp theo ưu tiên cho các hộ chưa nhận hoặc còn khó khăn hơn. 

Tuy nhiên, vì áp lực trong lúc giải thích, ông thừa nhận có nặng lời. Hai bên hiện đã hòa giải.

UBND phường Vỹ Dạ khẳng định TDP 1 thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Đoàn Văn Hùng được yêu cầu rút kinh nghiệm trong cách phát ngôn để tránh gây hiểu lầm.

Cũng trong ngày 3-12, TDP 1 đã trao cho gia đình ông Ph. hai phiếu hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ TP Huế, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng.

lũ lụt phát ngôn trao quà gạo cứu trợ Lũ lụt tại Huế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo