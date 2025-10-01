HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bích Thùy góp phần giúp TP HCM 1 giữ vững ngôi đầu sau vòng 7

Quốc An - Ảnh: VFF

(NLĐO) - Bàn thắng của Bích Thùy vào lưới Hà Nội không chỉ giúp Thái Nguyên T&T có 3 điểm, mà còn khiến cục diện cuộc đua vô địch Giải nữ VĐQG thêm hấp dẫn.

Chiều 1-10, hai trận đấu cuối vòng 7 Giải bóng đá VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 đã khép lại với chiến thắng cho Thái Nguyên T&T trước Hà Nội, Than KSVN thắng TP HCM 2. Điều này đưa khoảng cách của các đội top 3 chỉ cách 2 điểm so với vị trí thứ nhất của ĐKVĐ TP HCM 1.

Bước vào màn đọ sức của Thái Nguyên T&T với Hà Nội, đội bóng của Bích Thùy gần như không thể tranh ngôi hậu nhưng vẫn chứng kiến sự bùng nổ nữ tuyển thủ quốc gia này.

FAM tiết lộ chưa thể kháng cáo án phạt từ FIFA - Ảnh 1.

Bích Thùy xé lưới Hà Nội, giúp ĐKVĐ TP HCM 1 giữ ngôi đầu

Sau hiệp 1 lép vế, Thái Nguyên T&T bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số phút 58. Mỹ Anh tạt bóng từ cánh trái, một đồng đội bỏ lỡ nhưng Bích Thùy lập tức chớp thời cơ, tung cú đặt lòng chuẩn xác đánh bại thủ môn Hà Nội.

Trong phần lớn thời gian, Hà Nội là đội kiểm soát thế trận. Thanh Nhã, Hải Yến, Vũ Thị Hoa liên tục tạo sóng gió nhưng lại bất lực trước sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh.

FAM tiết lộ chưa thể kháng cáo án phạt từ FIFA - Ảnh 2.

Chiến thắng này giúp Thái Nguyên T&T nhen nhóm hy vọng giành huy chương

Liên tiếp các cơ hội bị phung phí, đoàn quân HLV Phùng Thị Minh Nguyệt phải chấp nhận thất bại 0-1 và không thể đòi lại ngôi đầu bảng, đồng thời bị TP HCM 1 tạo ra cách biệt lên 2 điểm.

Ở trận đấu còn lại, Than KSVN thắng TP HCM 2 với tỉ số 4-0 để qua đó san bằng cách biệt vươn lên top 2, khi cùng có 14 điểm như Hà Nội nhưng hơn chỉ số phụ.

Chiều ngược lại, chiến thắng giúp Thái Nguyên T&T có 11 điểm, nhen nhóm hy vọng chen chân vào nhóm tranh huy chương.

Đáng chú ý, pha lập công của Bích Thùy vô tình tạo lợi thế lớn cho đội bóng cũ TP HCM 1.

ĐKVĐ với chiến thắng 1-0 trước Phong Phú Hà Nam ở trận đấu sớm, đang dẫn đầu bảng với 16 điểm và chỉ còn cách chức vô địch 3 vòng đấu.

