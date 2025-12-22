HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Diễn biến mới nhất về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia

Hải Ngọc

(NLĐO) - Campuchia và Thái Lan sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào ngày 24-12 để thảo luận việc nối lại thỏa thuận ngừng bắn.

Sau Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra hôm nay, ngày 22-12, tại Kuala Lumpur, Malaysia – nước đang là chủ tịch ASEAN - cho biết Campuchia và Thái Lan đã được kêu gọi kiềm chế tối đa và ngay lập tức thực hiện các bước nhằm chấm dứt mọi hình thức thù địch.

Cuộc họp kêu gọi hai nước khôi phục lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau, quay trở lại đối thoại, bao gồm thông qua các cơ chế song phương, đồng thời tận dụng vai trò trung gian của Chủ tịch ASEAN.

Hai bên cũng sẽ nối lại hợp tác trong hoạt động rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo và triển khai các biện pháp giảm leo thang quân sự dọc theo đường biên giới chung, dưới sự giám sát của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT), cũng như tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, chung sống hòa bình và hợp tác đa phương, nhằm hướng tới một giải pháp hòa bình, bền vững cho tình hình hiện nay.

Diễn biến mới nhất về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia - Ảnh 1.

Hội nghị đặc biệt của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN bàn về xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia ngày 22-12. Ảnh: AKP

"Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hoan nghênh các cuộc thảo luận về việc nối lại lệnh ngừng bắn và chấm dứt các hành động thù địch. GBC sẽ họp vào ngày 24-12 để thảo luận việc triển khai và xác minh lệnh ngừng bắn. Các bộ trưởng bày tỏ hy vọng tình trạng leo thang xung đột sẽ sớm được hạ nhiệt" – tuyên bố nêu rõ.

Đợt đụng độ hiện nay giữa Thái Lan và Campuchia đã kéo dài 16 ngày. Tờ Phnom Penh Post dẫn thông tin phía Campuchia cho biết tính đến ngày 22-12, đã có 20 dân thường thiệt mạng và hơn 80 người bị thương ở nước này.

Trong khi đó, nhà chức trách Thái Lan báo cáo với Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc rằng có 23 người nước này đã thiệt mạng, bao gồm 1 dân thường. Ngoài ra, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Trao đổi với phóng viên tại Kuala Lumpur ngày 22-12, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan cho biết Bangkok hoan nghênh nối lại các cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn. Thái Lan đề xuất cuộc gặp với Campuchia sẽ diễn ra tại khu vực đường biên giới thuộc tỉnh Chanthaburi, miền Đông nước này.

Ông Sihasak cho biết tại cuộc họp, ông đã điểm lại các vụ việc xảy ra dọc biên giới kể từ vòng giao tranh trước đó, nhấn mạnh các sự cố liên quan đến mìn diễn ra sau khi thỏa thuận hòa bình ban đầu được thiết lập vào tháng 7.

Ông nói các quả mìn được phát hiện dọc theo biên giới với Campuchia đã gây ra hàng loạt thương tích cho binh sĩ Thái Lan, song đến nay Thái Lan vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi làm rõ nào từ phía Campuchia.

Theo tờ Bangkok Post, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thái Lan nêu 3 điều kiện then chốt cần thiết để tiến hành thảo luận về giảm leo thang, hướng tới hòa bình: (1) Campuchia phải là bên tuyên bố ngừng bắn trước; (2) lệnh ngừng bắn do Campuchia tuyên bố phải thực chất và được duy trì, với việc xác minh của quân đội dựa trên tình hình thực địa; (3) Campuchia phải thể hiện thiện chí trong việc hợp tác với Thái Lan về rà phá bom mìn vì mục đích nhân đạo.

Malaysia bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán tại Kuala Lumpur sẽ giúp đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan kêu gọi Campuchia, Thái Lan cùng các thành viên khác của ASEAN "hãy dành sự quan tâm khẩn cấp nhất cho vấn đề này". "Chúng ta phải xem xét những hệ lụy rộng hơn đối với người dân nếu tình hình tiếp tục leo thang" - ông Mohamad nói.

