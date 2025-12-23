Biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục rung chuyển

Vào lúc 20 giờ 59 phút tối 22-12 (giờ địa phương), lực lượng Thái Lan đã bắn 2 quả đạn pháo sáng vào khu vực Sangkat Phsar Kandal, TP Poipet (đường 58). Thông tin này do Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết trong một thông cáo báo chí vào tối cùng ngày.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, các lực lượng nước này vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và theo dõi sát sao tình hình dọc biên giới với Thái Lan.

Báo Khmer Times nêu rõ quân đội Campuchia duy trì thái độ kiên quyết và cảnh giác, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và danh dự quốc gia bằng mọi giá, không khuất phục trước bất kỳ sự ép buộc hay đe dọa nào.

Pháo phản lực của Thái Lan được nhìn thấy trên bầu trời TP Poipet ngày 22-12. Ảnh: Facebook

Như tờ The Phnompenh Post đưa tin, đến ngày 22-12, cuộc xung đột đã bước sang ngày thứ 16 liên tiếp, làm ảnh hưởng nặng nề đến cả mục tiêu quân sự lẫn dân sự.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, quân đội Thái Lan đã triển khai máy bay chiến đấu F-16 và pháo hạng nặng 155mm tấn công dồn dập vào Quân khu 5 Campuchia.

Rạng sáng 22-12, các chiến đấu cơ F-16 đã ném bom xuống khu vực Boeng Trakuon (thuộc huyện Thma Puok, tỉnh Banteay Meanchey), trong khi khoảng 20 quả đạn pháo 155mm dội xuống phường Phsar Kandal thuộc TP Poipet.

Đáng chú ý, lần đầu tiên, quân Thái Lan mở rộng các cuộc tấn công sang huyện Malai, tỉnh Banteay Meanchey. Suốt những giờ đầu buổi sáng, các làng như Prey Chan và Chouk Chey ở huyện O’Chrouv cũng liên tục bị pháo kích.

Phía Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan pháo kích để "dọn đường cho bộ binh và xe tăng tiến quân".

Ở phía ngược lại, Bộ Quốc phòng Thái Lan đưa ra những bằng chứng khẳng định Campuchia đã "vi phạm luật pháp quốc tế khi sử dụng các ngôi làng dân cư làm căn cứ quân sự và điểm tập kết hỏa lực".

Phía Thái Lan cho rằng họ buộc phải phản công tự vệ sau khi các cuộc pháo kích từ phía Campuchia khiến 1 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng, gây thiệt hại kho chứa gạo của người dân tại tỉnh Trat.

Tại tỉnh Sa Kaeo, quân đội Thái Lan đã ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp cư dân ở 4 huyện biên giới.

Lực lượng đặc nhiệm Burapha đang nỗ lực tái kiểm soát các khu vực chiến lược như Ban Khlong Phaeng và Ban Nong Chan - những nơi mà Thái Lan cho rằng đã bị phía Campuchia lấn chiếm từ lâu.

Hai tòa nhà tại Poipet trước thời điểm bị tấn công vào ngày 22-12. Ảnh: Quân khu 1

Theo báo The Bangkok Post, một diễn biến đáng chú ý khác là quân đội Thái Lan đã nổ súng tấn công 2 tòa nhà tại Poipet lúc 13 giờ 48 phút chiều 22-12.

Quân khu 1 Thái Lan thông báo các tòa nhà này không chỉ là sào huyệt của tội phạm lừa đảo trực tuyến mà còn được lính bắn tỉa Campuchia sử dụng làm nơi ẩn nấp, lắp đặt hệ thống chống thiết bị bay không người lái.

Theo Quân khu 1 Thái Lan, cả 2 tòa nhà đều bị hư hại. Phía quân đội Campuchia không nổ súng bắn trả, trong khi những đối tượng lừa đảo đã tháo chạy khỏi các tòa nhà.