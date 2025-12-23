HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cơ hội ngừng bắn Thái Lan - Campuchia

HOÀNG PHƯƠNG

Hai nước sẽ tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới Chung (GBC) vào ngày 24-12 để thảo luận việc triển khai và giám sát thỏa thuận ngừng bắn

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN hôm 22-12 hoan nghênh Thái Lan và Campuchia đồng ý nối lại thảo luận về việc ngừng bắn và chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời bày tỏ hy vọng tình hình căng thẳng sẽ sớm được hạ nhiệt.

Theo tuyên bố được đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia, Campuchia và Thái Lan sẽ tổ chức cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) vào ngày 24-12 để thảo luận việc triển khai và giám sát thực thi thỏa thuận ngừng bắn. 

Tờ Bangkok Post dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết thêm tại cuộc họp sắp tới, các sĩ quan quân đội cấp cao sẽ xem xét quyết định, cách thức triển khai lệnh ngừng bắn. Ông Sihasak cũng lưu ý lệnh ngừng bắn sẽ không chỉ dừng lại ở một tuyên bố, mà phải được củng cố bằng các hành động cụ thể, mốc thời gian và cơ chế giám sát rõ ràng.

Theo trang The Phnom Penh Post, hai bên cũng sẽ khôi phục hợp tác trong hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo và triển khai các biện pháp giảm leo thang quân sự dọc theo đường biên giới chung dưới sự giám sát của Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT). 

Phát biểu tại hội nghị nói trên, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Mohamad Hasan nhấn mạnh ASEAN phải làm mọi điều cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định khu vực, trong lúc nỗ lực xử lý tình hình giữa Campuchia và Thái Lan không chỉ dừng lại ở việc hạ nhiệt căng thẳng. 

Theo ông Mohamad, cách tiếp cận của ASEAN cần được định hướng bởi những bài học từ quá khứ, đặt nền tảng trên sự khôn ngoan, đoàn kết và lòng tin - những yếu tố đã giúp khu vực vượt qua các giai đoạn biến động. 

"Chúng ta phải tăng cường xây dựng lòng tin giữa các bên đang xung đột và mở ra không gian cho đối thoại, bất chấp những khác biệt hiện hữu" - ông Mohamad kêu gọi.

Cơ hội ngừng bắn Thái Lan - Campuchia - Ảnh 1.

Khung cảnh Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt tại thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia hôm 22-12 Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO MALAYSIA

Bộ trưởng Mohamad cho biết thêm Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã làm việc không mệt mỏi nhằm thúc đẩy một giải pháp hữu nghị thông qua việc duy trì tiếp xúc thường xuyên với các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan. Những nỗ lực đó đã dẫn tới thỏa thuận ngừng bắn ngày 28-7 và các sắp xếp sau đó, cũng như Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur được ký hôm 26-10. 

Theo hãng tin Bernama, ông Mohamad cho biết Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Malaysia, thông qua cơ chế AOT, cũng đã tích cực làm việc với các đối tác Campuchia và Thái Lan để giám sát tình hình thực địa. 

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia khẳng định trong một ASEAN có mức độ liên kết cao, việc leo thang căng thẳng sẽ gây ra những hệ lụy rộng lớn hơn đối với người dân trong khu vực, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên dành sự quan tâm khẩn cấp nhất cho vấn đề này.

Cuộc họp nói trên do Bộ trưởng Mohamad chủ trì, với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao và quan chức đến từ các nước thành viên cùng Ban Thư ký ASEAN, trong đó có Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. Sự kiện tạo diễn đàn để các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan, cũng như xem xét những bước đi có thể thực hiện nhằm hỗ trợ các nỗ lực đang diễn ra hướng tới giảm leo thang căng thẳng và chấm dứt hành động thù địch giữa hai quốc gia thành viên này. 

Việt Nam hoan nghênh thiện chí

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị ngày 22-12. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá cao việc Malaysia kịp thời triệu tập cuộc họp, coi đây là đóng góp quan trọng trong việc tiếp nối các nỗ lực của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, nhằm hỗ trợ Campuchia và Thái Lan tìm kiếm giải pháp lâu dài, vì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Thứ trưởng chia sẻ Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình và các tác động tiêu cực không chỉ đối với quan hệ hai nước, người dân Campuchia và Thái Lan mà còn tác động nghiêm trọng đến đoàn kết, vai trò trung tâm và uy tín của ASEAN. Thứ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy tinh thần đoàn kết, hành động tập thể và có trách nhiệm của ASEAN trong các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh khu vực.

Việt Nam hoan nghênh thiện chí của Campuchia và Thái Lan, thể hiện qua các cam kết đã đạt được, bao gồm Thỏa thuận ngày 28-7, Tuyên bố chung Kuala Lumpur ngày 26-10 và việc thành lập Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) cũng như các đề xuất về ngừng bắn mới nêu tại hội nghị ngày 22-12. 

Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, không sử dụng vũ lực, thực hiện đầy đủ các cam kết đã đạt được và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn. 

Thứ trưởng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tích cực hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ cùng các nước ASEAN thúc đẩy các sáng kiến và cách tiếp cận phù hợp trong ASEAN, bao gồm phát huy vai trò các cơ chế trung gian, hòa giải ASEAN hiện có.

Hải Ngọc

