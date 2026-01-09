HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Biểu tình lan rộng khắp Iran, internet mất kết nối hoàn toàn

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi kiềm chế tối đa cũng như đối thoại, tham gia và lắng nghe yêu cầu của người dân.

Iran rơi vào tình trạng mất kết nối internet hoàn toàn hôm 8-1 trong bối cảnh các cuộc biểu tình lan rộng khắp nước.

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến việc mất internet nhưng Chính phủ Iran trước đây từng ngắt internet để đối phó với các cuộc biểu tình.

Trước đó, cùng ngày, tổ chức giám sát an ninh mạng toàn cầu NetBlocks (Anh) đã ghi nhận sự cố gián đoạn mạng tại TP Kermanshah trong lúc biểu tình bùng phát.

Tổ chức Nhân quyền Iran (IHR,  trụ sở tại Na Uy) cho biết ít nhất 45 người thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào cuối tháng 12-2025.

Biểu tình lan rộng ở Iran, hơn 45 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Người biểu tình tuần hành trên một cây cầu ở Tehran. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP,  bạo lực xung quanh các cuộc biểu tình đã khiến hơn 2.270 người bị bắt giữ. 

Phản ứng trước tình hình trên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian kêu gọi kiềm chế trong cách xử lý các cuộc biểu tình. 

Theo trang The Guardian, ông Pezeshkian nói rằng cần tránh mọi hành vi bạo lực hoặc ép buộc, đồng thời kêu gọi kiềm chế tối đa cũng như đối thoại, tham gia và lắng nghe yêu cầu của người dân.

img

Các cửa hàng đóng cửa trong các cuộc biểu tình tại khu chợ Tehran - Iran. Ảnh: AP

Nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình ở Iran được cho là sự trượt giá đột ngột của đồng nội tệ và tình trạng suy thoái kinh tế nói chung. 

Đồng tiền tiếp tục mất giá, trong khi chính phủ tuyên bố chấm dứt tỉ giá hối đoái được trợ cấp cho các nhà nhập khẩu - một động thái đã khiến giá cả hàng hóa tăng vọt.

Giá thực phẩm trung bình ở Iran đã tăng hơn 70% kể từ năm ngoái và thuốc men tăng khoảng 50% trong cùng kỳ.

Trong khi đó, Chính phủ Iran đổ lỗi những khó khăn kinh tế của đất nước là do các yếu tố bên ngoài, chủ yếu là các lệnh trừng phạt khắc nghiệt mà phương Tây áp đặt lên Iran nhằm đáp trả chương trình hạt nhân của nước này.

Tin liên quan

Israel tính phương án đối phó Iran

Israel tính phương án đối phó Iran

Theo ước tính của Israel, Iran có thể tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo lên khoảng 3.000 quả mỗi năm nếu không bị ngăn chặn

Điểm nóng xung đột ngày 13-12: Kịch bản Iran trút 2.000 tên lửa khiến Israel cảnh giác

(NLĐO) - Iran đang tái thiết kho tên lửa một cách nhanh chóng sau cuộc xung đột với Israel, nhằm tới khả năng phóng đồng loạt 2.000 tên lửa trong tương lai.

Điểm nóng xung đột ngày 2-12: Quân đội Iran “lột xác” nhờ bí kíp của Nga?

(NLĐO) - Sau cuộc xung đột với Israel hồi tháng 6-2025, Iran nỗ lực tìm kiếm nguồn cung tên lửa và chiến đấu cơ hiện đại - theo The National News.

lạm phát trừng phạt Iran biểu tình chương trình hạt nhân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo