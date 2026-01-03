HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran phản ứng trước đe dọa "khóa nòng" từ tổng thống Mỹ

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc khẳng định Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước mọi hậu quả phát sinh từ những lời "đe dọa bất hợp pháp".

Iran chính thức đề nghị Liên hợp quốc lên tiếng trước những tuyên bố được cho là "liều lĩnh và khiêu khích" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan đến tình trạng biểu tình đang diễn ra tại nước này.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA thông tin ngày 2-1, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeed Iravani đã gửi thư đến Tổng Thư ký Antonio Guterres cùng Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an.

Iran phản ứng trước "đe dọa liều lĩnh" từ Tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đáp trả những "lời đe dọa bất hợp pháp" của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump tuyên bố Washington đã "khóa nòng và sẵn sàng hành động" nếu Tehran tiếp tục trấn áp người biểu tình.

Trong thư, Đại sứ Iran kêu gọi Liên hợp quốc lên án những "đe dọa trái pháp luật" từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Iravani khẳng định mọi hành động kích động bất ổn nội bộ làm nguyên cớ gây sức ép hoặc can thiệp quân sự vào Iran đều vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, cũng như xâm phạm chủ quyền Iran.

Tehran nhấn mạnh họ có quyền tự vệ, đồng thời cảnh báo Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu căng thẳng leo thang.

"Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước mọi hậu quả phát sinh từ những lời đe dọa bất hợp pháp cũng như đối với tình trạng căng thẳng leo thang sau đó" - ông Iravani quả quyết.

Các cuộc biểu tình tại Iran bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng từ cuối tuần qua do giá cả leo thang, kinh tế trì trệ. Giới chức Iran cho biết ít nhất 9 người thiệt mạng, 44 người bị bắt.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump tuyên bố: "Nếu Iran dùng bạo lực giết hại những người biểu tình ôn hòa thì Mỹ sẽ đến giải cứu họ". 

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, phản bác rằng sự can thiệp từ Mỹ tương đương với sự hỗn loạn trên toàn khu vực, có thể phá hủy mọi lợi ích Mỹ đang thụ hưởng ở Trung Đông. 

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi thừa nhận quyền biểu tình ôn hòa của người dân nhưng nhấn mạnh rằng bạo lực cũng như sự can thiệp từ bên ngoài sẽ không được dung thứ.

Tỏ thái độ mềm mỏng hơn, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận chính phủ có phần trách nhiệm về thách thức kinh tế người dân Iran đang đối mặt.

Sau đó, tổng thống Iran cam kết chính phủ sẽ sớm tìm phương án giải quyết khó khăn kinh tế.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 13-12: Kịch bản Iran trút 2.000 tên lửa khiến Israel cảnh giác

Điểm nóng xung đột ngày 13-12: Kịch bản Iran trút 2.000 tên lửa khiến Israel cảnh giác

(NLĐO) - Iran đang tái thiết kho tên lửa một cách nhanh chóng sau cuộc xung đột với Israel, nhằm tới khả năng phóng đồng loạt 2.000 tên lửa trong tương lai.

Thủ đô Venezuela vang động vì nhiều tiếng nổ và tiếng máy bay tầm thấp

(NLĐO) - Ít nhất 7 tiếng nổ và tiếng máy bay tầm thấp đã được ghi nhận vào rạng sáng 3-1 (giờ địa phương) tại thủ đô Caracas - Venezuela.

Báo động sương mù độc hại tại Iran

(NLĐO) – Iran cho biết gần 59.000 người tử vong sớm do ô nhiễm không khí trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 vừa qua, tương đương 161 người chết mỗi ngày.

Trung Đông Iran Liên Hợp Quốc Tổng thống Mỹ Donald Trump
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo