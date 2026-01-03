Iran phản ứng trước đe dọa "khóa nòng" từ tổng thống Mỹ

Iran chính thức đề nghị Liên hợp quốc lên tiếng trước những tuyên bố được cho là "liều lĩnh và khiêu khích" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, liên quan đến tình trạng biểu tình đang diễn ra tại nước này.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA thông tin ngày 2-1, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeed Iravani đã gửi thư đến Tổng Thư ký Antonio Guterres cùng Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an.

Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đáp trả những "lời đe dọa bất hợp pháp" của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Donald Trump tuyên bố Washington đã "khóa nòng và sẵn sàng hành động" nếu Tehran tiếp tục trấn áp người biểu tình.

Trong thư, Đại sứ Iran kêu gọi Liên hợp quốc lên án những "đe dọa trái pháp luật" từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Iravani khẳng định mọi hành động kích động bất ổn nội bộ làm nguyên cớ gây sức ép hoặc can thiệp quân sự vào Iran đều vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, cũng như xâm phạm chủ quyền Iran.

Tehran nhấn mạnh họ có quyền tự vệ, đồng thời cảnh báo Mỹ phải chịu trách nhiệm nếu căng thẳng leo thang.

"Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước mọi hậu quả phát sinh từ những lời đe dọa bất hợp pháp cũng như đối với tình trạng căng thẳng leo thang sau đó" - ông Iravani quả quyết.

Các cuộc biểu tình tại Iran bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng từ cuối tuần qua do giá cả leo thang, kinh tế trì trệ. Giới chức Iran cho biết ít nhất 9 người thiệt mạng, 44 người bị bắt.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump tuyên bố: "Nếu Iran dùng bạo lực giết hại những người biểu tình ôn hòa thì Mỹ sẽ đến giải cứu họ".

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, phản bác rằng sự can thiệp từ Mỹ tương đương với sự hỗn loạn trên toàn khu vực, có thể phá hủy mọi lợi ích Mỹ đang thụ hưởng ở Trung Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi thừa nhận quyền biểu tình ôn hòa của người dân nhưng nhấn mạnh rằng bạo lực cũng như sự can thiệp từ bên ngoài sẽ không được dung thứ.

Tỏ thái độ mềm mỏng hơn, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận chính phủ có phần trách nhiệm về thách thức kinh tế người dân Iran đang đối mặt.

Sau đó, tổng thống Iran cam kết chính phủ sẽ sớm tìm phương án giải quyết khó khăn kinh tế.