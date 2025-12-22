HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Israel tính phương án đối phó Iran

Hoàng Phương

Theo ước tính của Israel, Iran có thể tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo lên khoảng 3.000 quả mỗi năm nếu không bị ngăn chặn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến trình bày với Tổng thống Mỹ Donald Trump các phương án quân sự nhằm đối phó Iran tại cuộc gặp dự kiến diễn ra ở bang Florida ngày 29-12. Đài NBC News ngày 20-12 tiết lộ Thủ tướng Netanyahu sẽ cung cấp cho ông Donald Trump những thông tin tình báo cập nhật về chương trình tên lửa đạn đạo Iran.

Giới chức Israel đánh giá việc Iran nỗ lực tái xây dựng các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và sửa chữa các hệ thống phòng không bị tê liệt là mối lo ngại cấp bách hơn so với nỗ lực khôi phục những cơ sở làm giàu hạt nhân từng bị Mỹ ném bom hồi tháng 6. Theo ước tính của Israel, Iran có thể tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo lên đến khoảng 3.000 quả mỗi năm nếu không bị ngăn chặn.

Vì thế, tại cuộc gặp sắp tới, Thủ tướng Netanyahu có thể đưa ra lập luận rằng các hành động của Iran không chỉ gây ra mối đe dọa đối với Israel mà còn cả khu vực, trong đó có các lợi ích của Mỹ. Nhà lãnh đạo Israel dự kiến đưa ra các phương án quân sự nhằm vào Iran: Israel đơn phương tấn công hoặc hành động với sự hỗ trợ hạn chế từ Mỹ; Mỹ - Israel phối hợp tiến hành chiến dịch chung; Washington tự ra tay.

Israel tính phương án đối phó Iran - Ảnh 1.

Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận của Hải quân Iran tại vịnh Oman và Ấn Độ Dương hồi tháng 8-2025Ảnh: AP

Đây cũng là những lựa chọn được phía Israel trình bày với ông Donald Trump trước khi không kích Iran hồi tháng 6. Nhà lãnh đạo Mỹ cuối cùng đã phê chuẩn một chiến dịch chung.

Cuộc gặp cũng được kỳ vọng sẽ đề cập chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt là việc khôi phục các cơ sở làm giàu uranium. Ngoài ra, một nội dung nổi bật khác là thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas. Theo một số nguồn tin, ông Donald Trump có thể bớt ủng hộ các hành động quân sự mới nhằm vào Iran nếu giới chức Mỹ và Israel tiếp tục tranh cãi về chuyện triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.

Nhận định về chuyến thăm Mỹ sắp tới của Thủ tướng Netanyahu, tướng Ahmad Vahidi, Phó Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng Vũ trang Iran, ngày 20-12 cho rằng Israel đang phải "đối mặt những thách thức nghiêm trọng cả về nội bộ lẫn chiến lược". Theo truyền thông Iran, ông Vahidi nhấn mạnh những lời đe dọa lặp đi lặp lại của Israel là "dấu hiệu rõ ràng của sự rối loạn và yếu kém", cũng như cáo buộc nước này đang sử dụng chiến tranh tâm lý nhằm bóp méo thực tế.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định quân đội Israel chỉ phá hủy chưa tới 3% các bệ phóng tên lửa của Tehran. Theo Iran, năng lực tên lửa của họ vẫn còn nguyên vẹn.

Ngoài ra, tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Iran, gần đây cho biết Tehran vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa sau cuộc xung đột với Israel. Theo ông Shekarchi, ngành công nghiệp hàng không - vũ trụ của Iran đã phát triển và phóng thành công tên lửa Fatah. Ông khẳng định loại tên lửa này có thể xuyên thủng một số hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới và tấn công chính xác các mục tiêu ở Israel.

Trước đó, hôm 13-6, Israel bất ngờ tấn công Iran, nhằm vào các mục tiêu quân sự, hạt nhân và dân sự, cũng như những chỉ huy quân đội cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân của nước này. Iran sau đó đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái, trong khi Mỹ tiến hành không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Theo hãng tin Mehr (Iran), cuộc xung đột kéo dài 12 ngày này khiến ít nhất 1.064 người Iran thiệt mạng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo