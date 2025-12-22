Israel tính phương án đối phó Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến trình bày với Tổng thống Mỹ Donald Trump các phương án quân sự nhằm đối phó Iran tại cuộc gặp dự kiến diễn ra ở bang Florida ngày 29-12. Đài NBC News ngày 20-12 tiết lộ Thủ tướng Netanyahu sẽ cung cấp cho ông Donald Trump những thông tin tình báo cập nhật về chương trình tên lửa đạn đạo Iran.

Giới chức Israel đánh giá việc Iran nỗ lực tái xây dựng các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và sửa chữa các hệ thống phòng không bị tê liệt là mối lo ngại cấp bách hơn so với nỗ lực khôi phục những cơ sở làm giàu hạt nhân từng bị Mỹ ném bom hồi tháng 6. Theo ước tính của Israel, Iran có thể tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo lên đến khoảng 3.000 quả mỗi năm nếu không bị ngăn chặn.

Vì thế, tại cuộc gặp sắp tới, Thủ tướng Netanyahu có thể đưa ra lập luận rằng các hành động của Iran không chỉ gây ra mối đe dọa đối với Israel mà còn cả khu vực, trong đó có các lợi ích của Mỹ. Nhà lãnh đạo Israel dự kiến đưa ra các phương án quân sự nhằm vào Iran: Israel đơn phương tấn công hoặc hành động với sự hỗ trợ hạn chế từ Mỹ; Mỹ - Israel phối hợp tiến hành chiến dịch chung; Washington tự ra tay.

Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận của Hải quân Iran tại vịnh Oman và Ấn Độ Dương hồi tháng 8-2025Ảnh: AP

Đây cũng là những lựa chọn được phía Israel trình bày với ông Donald Trump trước khi không kích Iran hồi tháng 6. Nhà lãnh đạo Mỹ cuối cùng đã phê chuẩn một chiến dịch chung.

Cuộc gặp cũng được kỳ vọng sẽ đề cập chương trình hạt nhân của Iran, đặc biệt là việc khôi phục các cơ sở làm giàu uranium. Ngoài ra, một nội dung nổi bật khác là thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas. Theo một số nguồn tin, ông Donald Trump có thể bớt ủng hộ các hành động quân sự mới nhằm vào Iran nếu giới chức Mỹ và Israel tiếp tục tranh cãi về chuyện triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.

Nhận định về chuyến thăm Mỹ sắp tới của Thủ tướng Netanyahu, tướng Ahmad Vahidi, Phó Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng Vũ trang Iran, ngày 20-12 cho rằng Israel đang phải "đối mặt những thách thức nghiêm trọng cả về nội bộ lẫn chiến lược". Theo truyền thông Iran, ông Vahidi nhấn mạnh những lời đe dọa lặp đi lặp lại của Israel là "dấu hiệu rõ ràng của sự rối loạn và yếu kém", cũng như cáo buộc nước này đang sử dụng chiến tranh tâm lý nhằm bóp méo thực tế.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định quân đội Israel chỉ phá hủy chưa tới 3% các bệ phóng tên lửa của Tehran. Theo Iran, năng lực tên lửa của họ vẫn còn nguyên vẹn.

Ngoài ra, tướng Abolfazl Shekarchi, phát ngôn viên Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Iran, gần đây cho biết Tehran vẫn tiếp tục sản xuất tên lửa sau cuộc xung đột với Israel. Theo ông Shekarchi, ngành công nghiệp hàng không - vũ trụ của Iran đã phát triển và phóng thành công tên lửa Fatah. Ông khẳng định loại tên lửa này có thể xuyên thủng một số hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới và tấn công chính xác các mục tiêu ở Israel.

Trước đó, hôm 13-6, Israel bất ngờ tấn công Iran, nhằm vào các mục tiêu quân sự, hạt nhân và dân sự, cũng như những chỉ huy quân đội cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân của nước này. Iran sau đó đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái, trong khi Mỹ tiến hành không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran. Theo hãng tin Mehr (Iran), cuộc xung đột kéo dài 12 ngày này khiến ít nhất 1.064 người Iran thiệt mạng.