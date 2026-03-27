Tuyển quần vợt U16 Việt Nam chỉ 2 thành viên, vẫn giành vé vào vòng loại cuối Davis Cup Junior 2026

Chiều 27-3, đội tuyển U16 Việt Nam tiếp tục hành trình ấn tượng tại vòng loại khu vực khi đánh bại Turkmenistan với tỉ số 2-0, qua đó chính thức giành quyền vào chung kết Davis Cup Junior 2026 - A/O Pre Qualifying và vé tham dự Davis Cup Junior 2026 - A/O Final Qualifying.

Đáng chú ý, tại vòng loại đang tổ chức ở Sri Lanka, tuyển Việt Nam chỉ có hai thành viên, ít hơn so với nhiều đội khác (3 VĐV). Ở lực lượng ban đầu, đội có thêm Vũ Tuấn Phong (Hà Nội) nhưng do lịch học và giải ITF U14 final nên không thể tham gia.

Dù vậy, Tiến Anh và Phú Gia vẫn thi đấu đầy bản lĩnh khi dẫn đầu vòng bảng, vượt qua đối thủ Ả Rập Saudi ở tứ kết và tiếp tục đánh bại Turkmenistan ở bán kết.



Trong trận bán kết mang tính quyết định chiều nay, hai tay vợt trẻ đã thể hiện phong độ thuyết phục. Ở trận đơn thứ hai, Phú Gia thi đấu chắc tay để giành chiến thắng 6-3, 6-3. Trước đó, Tiến Anh vất vả giành thắng lợi 7-5, 6-4 ở trận đơn thứ nhất), giúp Việt Nam thắng chung cuộc 2-0.

Chiến thắng này không chỉ đưa đội tuyển vào trận chung kết diễn ra lúc 11 giờ ngày 28-3 (giờ Việt Nam), mà còn giúp Tiến Anh và Phú Gia chính thức giành suất tham dự Vòng chung kết Davis Cup Junior (U16) châu Á, dự kiến tổ chức tại Kazakhstan vào tháng 5 tới.

Thành tích này cũng càng ý nghĩa hơn, khi U16 Việt Nam từng lỡ hẹn với vòng chung kết sau thất bại 1-2 trước Pakistan ở bán kết năm ngoái.

Vì thế, việc góp mặt tại vòng loại cuối Davis Cup Junior 2026 - châu Á lần này được xem là bước tiến đáng ghi nhận của quần vợt trẻ Việt Nam.

Ở trận chung kết sắp tới, đối thủ của Việt Nam sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa chủ nhà Sri Lanka và Malaysia.