Liên đoàn Quần vợt Việt Nam ra mắt môn ToTEN, kỳ vọng tạo phong trào thể thao mới

Chiều 7-5, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) chính thức ra mắt bộ môn thể thao mới ToTEN (To Tennis) tại Cụm sân CLB Hoàng Thành Trung, quận 2, TP HCM với sự tham gia của lãnh đạo VTF, các khách mời nổi tiếng, hoa hậu - á hậu cùng đông đảo vận động viên và người yêu thể thao.

Sự kiện đánh dấu bước đi mới của VTF trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động thể thao, hướng tới xây dựng một bộ môn hiện đại, năng động, dễ tiếp cận với giới trẻ, gia đình và cộng đồng yêu vận động.

Tham dự chương trình còn có dàn khách mời nổi bật là các Hoa hậu, Á hậu như: Phan Phương Oanh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Trương Tâm Như và Bùi Khánh Linh.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nguyễn Quốc Kỳ cho biết: "ToTEN không chỉ là một môn thể thao mới mà còn là một xu hướng vận động hiện đại, nơi mọi người có thể kết nối, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng tinh thần thể thao tích cực. VTF kỳ vọng ToTEN sẽ nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ".