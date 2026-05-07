Liên đoàn Quần vợt Việt Nam ra mắt môn ToTEN, kỳ vọng tạo phong trào thể thao mới

Chiều 7-5, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) chính thức ra mắt bộ môn thể thao mới ToTEN (To Tennis) tại Cụm sân CLB Hoàng Thành Trung, quận 2, TP HCM với sự tham gia của lãnh đạo VTF, các khách mời nổi tiếng, hoa hậu - á hậu cùng đông đảo vận động viên và người yêu thể thao.
Sự kiện đánh dấu bước đi mới của VTF trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động thể thao, hướng tới xây dựng một bộ môn hiện đại, năng động, dễ tiếp cận với giới trẻ, gia đình và cộng đồng yêu vận động.
Tham dự chương trình còn có dàn khách mời nổi bật là các Hoa hậu, Á hậu như: Phan Phương Oanh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Trương Tâm Như và Bùi Khánh Linh.
Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nguyễn Quốc Kỳ cho biết: "ToTEN không chỉ là một môn thể thao mới mà còn là một xu hướng vận động hiện đại, nơi mọi người có thể kết nối, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng tinh thần thể thao tích cực. VTF kỳ vọng ToTEN sẽ nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ".
Trong khuôn khổ chương trình, đại diện chuyên môn của VTF đã giới thiệu tổng quan về ToTEN, bao gồm luật chơi cơ bản, đặc điểm nổi bật, tính giải trí cao cũng như khả năng tiếp cận dễ dàng cho mọi lứa tuổi.
Với tinh thần “Smart Play – Full Power Play”, ToTEN mang đến trải nghiệm thể thao năng động, tốc độ, đề cao sự linh hoạt, phản xạ và tính kết nối cộng đồng.
ToTEN là định dạng Tennis rút gọn, thi đấu trên sân kích thước nhỏ, sử dụng vợt tennis mini và bóng mềm, giữ hệ thống tính điểm như môn Tennis (0-15-30-40), phát bóng thấp ngang lưng và chỉ được giao một lần.
Nếu bóng chạm lưới rơi vào đúng ô giao bóng thì được tiếp tục thi đấu nhằm giúp người chơi dễ tiếp cận, thi đấu nhanh hơn, an toàn hơn và vẫn duy trì kỹ thuật của tennis.
Bộ môn này chỉ cho giao bóng một lần giúp trận đấu nhanh, rõ ràng, giảm thời gian. Phát bóng ngang lưng giúp người chơi dễ thực hiện, giảm lợi thế quá lớn của người có cú giao bóng mạnh, đồng thời giảm rủi ro chấn thương.
Người chơi sẽ dùng vợt loại mini Tennis, chỉ được dùng vợt đưa bóng qua lưới và không dùng tay chân, thân người hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào. Đặc biệt bóng ToTEN là bóng Foam cao cấp, cao su mềm nhẹ và khi chơi bóng sẽ không phát ra tiếng ồn.
Theo VTF, việc ra mắt ToTEN không chỉ mở ra thêm lựa chọn thể thao giải trí mà còn hướng đến xây dựng phong trào vận động cộng đồng trong giai đoạn 2026-2030.
Bộ môn này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy lối sống khỏe mạnh, tạo sân chơi năng động và hiện đại cho người dân Việt Nam trong thời gian tới.
Bình luận (0)