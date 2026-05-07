Liên đoàn Quần vợt Việt Nam ra mắt môn ToTEN, kỳ vọng tạo phong trào thể thao mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Liên đoàn Quần vợt Việt Nam ra mắt môn ToTEN, kỳ vọng tạo phong trào thể thao mới

Quốc An

(NLĐO) - Trong chiều 7-5, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã ra mắt bộ môn thể thao mới kết hợp giữa quần vợt và pickleball tại TP HCM.

Chiều 7-5, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF) chính thức ra mắt bộ môn thể thao mới ToTEN (To Tennis) tại Cụm sân CLB Hoàng Thành Trung, quận 2, TP HCM với sự tham gia của lãnh đạo VTF, các khách mời nổi tiếng, hoa hậu - á hậu cùng đông đảo vận động viên và người yêu thể thao.

Sự kiện đánh dấu bước đi mới của VTF trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động thể thao, hướng tới xây dựng một bộ môn hiện đại, năng động, dễ tiếp cận với giới trẻ, gia đình và cộng đồng yêu vận động.

Tham dự chương trình còn có dàn khách mời nổi bật là các Hoa hậu, Á hậu như: Phan Phương Oanh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Trương Tâm Như và Bùi Khánh Linh.

LĐ Quần vợt Việt Nam ra mắt môn ToTEN, kỳ vọng tạo phong trào thể thao mới - Ảnh 1.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nguyễn Quốc Kỳ cho biết: "ToTEN không chỉ là một môn thể thao mới mà còn là một xu hướng vận động hiện đại, nơi mọi người có thể kết nối, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng tinh thần thể thao tích cực. VTF kỳ vọng ToTEN sẽ nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ".

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện chuyên môn của VTF đã giới thiệu tổng quan về ToTEN, bao gồm luật chơi cơ bản, đặc điểm nổi bật, tính giải trí cao cũng như khả năng tiếp cận dễ dàng cho mọi lứa tuổi. 

Với tinh thần “Smart Play – Full Power Play”, ToTEN mang đến trải nghiệm thể thao năng động, tốc độ, đề cao sự linh hoạt, phản xạ và tính kết nối cộng đồng.

ToTEN là định dạng Tennis rút gọn, thi đấu trên sân kích thước nhỏ, sử dụng vợt tennis mini và bóng mềm, giữ hệ thống tính điểm như môn Tennis (0-15-30-40), phát bóng thấp ngang lưng và chỉ được giao một lần. 

Nếu bóng chạm lưới rơi vào đúng ô giao bóng thì được tiếp tục thi đấu nhằm giúp người chơi dễ tiếp cận, thi đấu nhanh hơn, an toàn hơn và vẫn duy trì kỹ thuật của tennis.


LĐ Quần vợt Việt Nam ra mắt môn ToTEN, kỳ vọng tạo phong trào thể thao mới - Ảnh 2.

Bộ môn này chỉ cho giao bóng một lần giúp trận đấu nhanh, rõ ràng, giảm thời gian. Phát bóng ngang lưng giúp người chơi dễ thực hiện, giảm lợi thế quá lớn của người có cú giao bóng mạnh, đồng thời giảm rủi ro chấn thương. 

Người chơi sẽ dùng vợt loại mini Tennis, chỉ được dùng vợt đưa bóng qua lưới và không dùng tay chân, thân người hoặc bất kỳ bộ phận cơ thể nào. Đặc biệt bóng ToTEN là bóng Foam cao cấp, cao su mềm nhẹ và khi chơi bóng sẽ không phát ra tiếng ồn.

Theo VTF, việc ra mắt ToTEN không chỉ mở ra thêm lựa chọn thể thao giải trí mà còn hướng đến xây dựng phong trào vận động cộng đồng trong giai đoạn 2026-2030. 

Bộ môn này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy lối sống khỏe mạnh, tạo sân chơi năng động và hiện đại cho người dân Việt Nam trong thời gian tới.

Tin liên quan

“Kẻ hủy diệt” tên Jannik Sinner có qua được cái bóng của Big 3?

“Kẻ hủy diệt” tên Jannik Sinner có qua được cái bóng của Big 3?

(NLĐO) - Chiến thắng hủy diệt tại Madrid Open 2026 của Jannik Sinner giúp anh trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử 5 lần liên tiếp vô địch giải Master 1000.

Lê Phú Gia - gương mặt trẻ sáng giá của quần vợt TP HCM

Lê Phú Gia được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của quần vợt Việt Nam.

Tuyển U16 Việt Nam về nhì ở chung kết vòng sơ loại Davis Cup Junior A/O 2026

(NLĐO) - Khép lại 1 tuần tranh tài, tuyển U16 quần vợt Việt Nam với chỉ hai thành viên đã khép lại với trí thứ 2 tại giải trước đối thủ Malaysia.

quần vợt Việt Nam toten
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo