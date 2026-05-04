Thể thao

“Kẻ hủy diệt” tên Jannik Sinner có qua được cái bóng của Big 3?

Hoàng Tú

(NLĐO) - Chiến thắng hủy diệt tại Madrid Open 2026 của Jannik Sinner giúp anh trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử 5 lần liên tiếp vô địch giải Master 1000.

Giờ đây, có một câu hỏi rất lớn lớn cho quần vợt thế giới: với phong độ và đẳng cấp hiện tại, Sinner có đủ khả năng bước ra khỏi cái bóng khổng lồ của Big 3: Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer?

Sinner lên đỉnh và tạo ra lịch sử

Cách Sinner đánh bại Alexander Zverev trong trận chung kết Madrid Open nói lên tất cả. Tỉ số 6-1, 6-2 trong chưa đầy một giờ, không đối mặt break point, thắng đến 93% điểm giao bóng một, đó không còn là một trận chung kết đúng nghĩa, mà giống một màn thị uy sức mạnh.

“Kẻ hủy diệt” Sinner có qua được cái bóng của Big 3? - Ảnh 1.

Jannik Sinner là tay vợt đầu tiên trong lịch sử 5 lần liên tiếp vô địch giải Master 1000

Chỉ sau 14 phút, khi Zverev bị dẫn 0-3 và liên tiếp mắc lỗi, khán giả tại Manolo Santana đã cảm nhận trận đấu gần như khép lại. Phần còn lại chỉ là thủ tục cho một chiến thắng đã được định đoạt từ rất sớm.

Danh hiệu này giúp Sinner trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử vô địch 5 Masters 1000 liên tiếp - chuỗi bao gồm Paris (2025), Indian Wells, Miami, Monte-Carlo và Madrid (2026).

Anh cũng đã thắng 23 trận liên tiếp, chỉ thua đúng 2 ván trong cả hành trình, và đặc biệt không phải đối mặt break point nào ở trận chung kết Madrid.

Ở tuổi 24, Sinner đã chinh phục 8/9 giải Masters 1000, chỉ còn thiếu Rome, và nếu tuần sau Sinner lên ngôi, khi đó Sinner sẽ hoàn tất "Career Golden Masters" - cột mốc mà đến nay chỉ Djokovic từng đạt được, thậm chí hai lần.

Phiên bản tối ưu của quần vợt hiện đại

Điều khiến Sinner đáng sợ không chỉ là chiến thắng, mà là cách anh chiến thắng. Anh không cần những màn lội ngược dòng hay cảm xúc bùng nổ. Thay vào đó là nhịp độ đánh bóng quá nhanh, bóp nghẹt thời gian phản ứng của đối thủ. Bên cạnh đó là độ chính xác cao từ cuối sân, hạn chế sai sót tối đa, đặc biệt, Sinner quá lạnh lùng, gần như không dao động trong suốt trận đấu.

Nói không quá, nhưng Sinner đang là sự pha trộn của những gì tinh túy nhất của Big 3. Đó là sức nặng và áp lực kiểu Nadal, sự ổn định kiểu Djokovic và khả năng kiểm soát nhịp độ hiện đại hơn cả Federer.

Nhưng Sinner không lặp lại Big 3. Sinner đại diện cho một phiên bản quần vợt tối ưu hóa theo thời đại mới: nhanh hơn, gọn hơn, và tính sát thương cao hơn. Hơn nữa cách mà Sinner đang thống trị Masters 1000 là điều chưa từng xuất hiện, ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao của Big 3.

Không ai trong số Djokovic, Nadal hay Federer từng vô địch 5 Masters 1000 liên tiếp. Không ai mở đầu mùa giải bằng 4 danh hiệu Masters như Sinner. Nếu so phong độ ngắn hạn, có thể nói: Sinner đang chạm tới một đỉnh cao mà Big 3 chưa từng đạt tới. Nhưng đó chỉ là phần mở đầu của câu chuyện.

Big 3 không chỉ là danh hiệu

Vấn đề nằm ở chỗ: Big 3 không được định nghĩa bởi những chuỗi chiến thắng, mà bởi thời gian và sự tích lũy. Djokovic: 24 Grand Slam với Nadal là 22 và Federer là 20. Họ không chỉ thống trị, họ duy trì sự thống trị đó xuyên suốt gần hai thập kỷ, trong bối cảnh phải đối đầu trực tiếp với nhau.

“Kẻ hủy diệt” Sinner có qua được cái bóng của Big 3? - Ảnh 2.

Sinner cần những đối thủ đủ mạnh để định nghĩa sự vĩ đại của chính mình

Sinner, ở thời điểm này, vẫn đang đứng ở điểm khởi đầu của hành trình đó. Một chi tiết đáng chú ý khi khoảng cách giữa Sinner và phần còn lại đang rất lớn.

Đây là lần đầu sau 10 năm, chung kết Madrid là cuộc đối đầu giữa hai hạt giống số 1 và 2, nhưng khác với những trận đấu cân bằng giữa Federer, Nadal, Djokovic hay Andy Murray trước đây, trận đấu lần này lại diễn ra một chiều.

Sinner hiện có 14.350 điểm ATP, bỏ xa phần còn lại. Anh đã thắng Zverev 9 trận liên tiếp, đảo ngược hoàn toàn thế đối đầu từ chỗ từng thua 1-4. Sự vượt trội đó cho thấy đẳng cấp. Nhưng đồng thời, nó cũng đặt ra câu hỏi: Sinner đang vượt qua đối thủ, hay đang chơi trong một thế hệ chưa đủ chiều sâu để tạo đối trọng?

Để vượt Big 3, Sinner cần nhiều hơn những gì anh đang có. Sinner cần duy trì đỉnh cao trong 8 đến 10 năm, biến sự thống trị ở Master thành danh hiệu lớn nhất, danh giá nhất Grand Slam và phải đủ sức lực cùng bản lĩnh chịu đựng được sự bào mòn của lịch thi đấu, chấn thương cùng sự kỳ vọng của mọi người.

Quan trọng hơn hết, Sinner cần những đối thủ đủ mạnh để định nghĩa sự vĩ đại của chính mình, điều mà Big 3 từng có khi đối đầu lẫn nhau.

Vượt qua cái bóng của Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer không phải là câu chuyện của một chuỗi danh hiệu, dù vĩ đại đến đâu. Đó là câu chuyện của thời gian, và câu hỏi lớn nhất lúc này không phải là Sinner có thể hủy diệt đến đâu, mà là Sinner có thể duy trì sự hủy diệt đó trong bao lâu.

Không còn gì nghi ngờ, Sinner đang là tay vợt hay nhất thế giới, anh đã làm được điều mà Big 3 chưa từng làm, và theo cách khiến phần còn lại trở nên nhỏ bé.



Sinner vượt Djokovic, Nadal, thành tay vợt đầu tiên vô địch liên tiếp 5 Masters 1000

(NLĐO) - Thắng dễ Zverev trong 2 set, Sinner vô địch Madrid Open và trở thành tay vợt đầu tiên vô địch liên tục 5 Masters 1000 tính từ năm 1990 đến nay.

