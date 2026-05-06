Thể thao

Djokovic tái xuất tại Rome, hướng tới chức vô địch thứ 7 ở giải

Quốc An

(NLĐO) - Người hâm mộ làng banh nỉ đón tin vui khi Djokovic trở lại thi đấu tại Rome Masters sau 2 tháng vắng mặt vì chấn thương.

Sau gần hai tháng vắng mặt vì chấn thương từ Indian Wells, Novak Djokovic chọn Rome Masters làm điểm tái xuất, thu hút sự chú ý lớn từ làng banh nỉ thế giới.

Tay vợt Serbia từng 6 lần vô địch tại Foro Italico, và đây sẽ là sự trở lại với mục tiêu tìm lại phong độ và tạo đà cho Roland Garros. Từ đầu mùa, anh chỉ mới thi đấu 9 trận (thắng 7, thua 2) nhưng Djokovic vẫn được đánh giá cao nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc.

Tuy nhiên, hành trình săn danh hiệu thứ 7 tại Rome của Nole sẽ không dễ dàng khi rơi vào nhánh có Alexander Zverev. Ở trận ra quân, Djokovic sẽ gặp Marton Fucsovics hoặc một tay vợt vượt qua vòng loại, trước khi đối diện loạt thử thách lớn từ tứ kết với các đối thủ như Lorenzo Musetti, Jiri Lehecka hay Casper Ruud.

Djokovic tái xuất tại Rome, hướng tới chức vô địch thử 7 ở giải - Ảnh 1.

Djokovic tái xuất tại Rome (ảnh: ATP)

Ở cùng nhánh, Zverev cũng quyết tâm lấy lại phong độ sau thất bại trước Jannik Sinner tại Madrid Open. Tay vợt người Đức có thể phải vượt qua Alex de Minaur để tiến sâu.

Trong khi đó, ở nhánh còn lại, Sinner tiếp tục là cái tên đáng chú ý nhất. Tay vợt số 1 nước Ý đang sở hữu chuỗi 28 trận thắng liên tiếp ở cấp độ Masters 1000, cùng thành tích 30 thắng - 2 thua từ đầu năm 2026.

Anh đứng trước cơ hội đi vào lịch sử khi trở thành người thứ hai, sau Djokovic, vô địch đủ cả 9 giải Masters 1000.

Sinner sẽ bắt đầu hành trình tại Rome bằng trận gặp Alex Michelsen hoặc Sebastian Ofner. Dù vậy, con đường tiến sâu của tay vợt sinh năm 2001 không hề dễ dàng khi anh có thể sớm tái đấu Jakub Mensik - một trong số ít đối thủ từng đánh bại anh mùa này.

Nếu vượt qua thử thách, Sinner nhiều khả năng sẽ chạm trán Arthur Fils ở vòng bốn, trước khi đối đầu các tay vợt top 10 như Daniil Medvedev hay Ben Shelton.

Rome Masters 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 17-5, được xem là bước chạy đà quan trọng trước khi các tay vợt bước vào Roland Garros - Grand Slam thứ hai trong năm.

Sinner thẳng tiến chung kết Madrid Open, lập kỷ lục mới

(NLĐO) - Màn trình diễn ấn tượng ở bán kết Madrid Open 2026 đã giúp Jannik Sinner thiết lập thêm nhiều kỷ lục mới.

Lê Phú Gia được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của quần vợt Việt Nam.

(NLĐO) - Thắng dễ Zverev trong 2 set, Sinner vô địch Madrid Open và trở thành tay vợt đầu tiên vô địch liên tục 5 Masters 1000 tính từ năm 1990 đến nay.

