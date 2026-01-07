Bờ Biển Ngà thẳng tiến tứ kết AFCON 2025, Amad Diallo hẹn đối đầu Salah

Trước đối thủ Burkina Faso ở trận chiến quan trọng vòng play-off AFCON 2025, Bờ Biển Ngà không cần bung hết sức vẫn vượt qua rào cản này để hiên ngang tiến vào tứ kết. Burkina Faso nhập cuộc khá chủ động và là đội có cú sút trúng đích đầu tiên, khi Saïdou Simporé thử vận may từ xa, chỉ tiếc không thể đánh bại thủ môn Yahia Fofana.

Trận chiến quan trọng giữa Bờ Biển Ngà và Burkina Faso

Đó gần như là điểm sáng hiếm hoi của các "Stallions" trong hiệp một. Sau tình huống nguy hiểm này, Bờ Biển Ngà nhanh chóng kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép bằng khả năng đi bóng và di chuyển linh hoạt của Amad Diallo.

Cầu thủ tấn công đang khoác áo Man United liên tiếp có hai pha dứt điểm chệch khung thành, trong khi đội trưởng Franck Kessié cũng đưa ra lời cảnh báo với Burkina Faso bằng cú cứa lòng đưa bóng đi vọt xà. Dẫu vậy Bờ Biển Ngà suýt phải trả giá khi đường căng ngang của Cyriaque Irié đi ngang khung thành và Lassina Traoré không kịp băng vào dứt điểm.

Amad Diallo phá thế bế tắc, mở tỉ số cho Bờ Biển Ngà

Phút 20, thế bế tắc được phá vỡ. Evann Guessand thắng trong pha tranh chấp tay đôi với Adamo Nagalo rồi chuyền bóng cho Amad Diallo. Cầu thủ chạy cánh này xử lý khéo léo, vượt qua Edmond Tapsoba trước khi lốp bóng tinh tế qua thủ môn Hervé Koffi, mở tỉ số cho Bờ Biển Ngà. Sau khi VAR xác nhận tình huống tranh chấp của Guessand là hợp lệ, các học trò của HLV Emerse Faé càng chơi càng tự tin.

Đến phút 32, Yan Diomande nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền ngang của Amad Diallo. Trước giờ nghỉ, Bờ Biển Ngà bỏ lỡ cơ hội đào sâu cách biệt, trong khi phía đối diện, Dango Ouattara sút bóng trúng xà ngang, mang lại chút hy vọng mong manh cho Burkina Faso.

Bờ Biển Ngà hẹn đấu Ai Cập ở tứ kết AFCON 2025

Sang hiệp hai, Burkina Faso thay đổi nhân sự nhưng không cải thiện được thế trận. Bờ Biển Ngà vẫn làm chủ cuộc chơi và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Phút 87, chiến thắng được ấn định bằng khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của tài năng trẻ Bazoumana Touré, người cướp bóng từ chân Bertrand Traoré, dẫn bóng từ phần sân nhà rồi dứt điểm lạnh lùng.

Bazoumana Touré ấn định chiến thắng 3-0 cho "Les Elephants"

Thắng 3-0, Bờ Biển Ngà giành vé vào tứ kết gặp Ai Cập vào ngày 11-1, trong khi Burkina Faso tiếp tục dừng bước ở vòng 1/8 AFCON lần thứ hai liên tiếp. Amad Diallo được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, khiến các cổ động viên Man United theo dõi từ xa vừa mừng vừa lo.