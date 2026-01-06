Nigeria đang mơ giành danh hiệu vô địch châu Phi đầu tiên kể từ năm 2013, nhất là sau khi vào đến chung kết cách đây hai năm và để thua tức tưởi với tỉ số 1-2 dưới tay Bờ Biển Ngà. Đoàn quân của HLV Eric Chelle có đủ năng lực để mơ tái hiện ít nhất thành tích vào đến chung kết như tại AFCON 2023 khi họ thiết lập kỷ lục toàn thắng cả 4 trận mở màn của một kỳ Cúp châu Phi.



Nigeria thắng trận thứ tư liên tiếp tại AFCON 2025

Lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out AFCON, Mozambique (biệt danh Mambas) không thể gây ra nhiều khó khăn cho Nigeria. "Đại bàng xanh" thậm chí còn đưa được bóng vào lưới đối thủ này chỉ 2 phút sau khi bóng lăn, chỉ tiếc là bàn thắng của Victor Osimhen không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ademola Lookman (7) mừng bàn mở tỉ số

Alex Iwobi có cú sút bị thủ môn cản phá trên vạch cầu môn trong khi hàng loạt pha dứt điểm khác của Nigeria bị hậu vệ Mozambique dốc sức ngăn cản. Sau hơn 20 phút ép sân, Nigeria cuối cùng cũng phá vỡ được thế bế tắc.

Phút 20, Ademola Lookman tung cú dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, đưa bóng vào góc cao khung thành, ghi bàn thắng thứ ba của anh tại giải lần này.

Chỉ 5 phút sau, Nigeria nhân đôi cách biệt khi đường tạt bóng của Lookman được Akor Adams chạm nhẹ, tạo điều kiện để Victor Osimhen dễ dàng đệm bóng vào lưới trống ở cột xa.

Victor Osimhan lập cú đúp cho Nigeria

Trước giờ nghỉ, Osimhen đánh đầu chệch cột trong gang tấc còn Wilfred Ndidi tung cú sút xa cực kỳ nguy hiểm khiến các CĐV Mozambique thót tim.

Mozambique bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi khi Faisal Bangal đánh đầu vọt xà ở cự ly gần. Đó là tình huống cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp, khi Nigeria còn bỏ lỡ thêm một vài cơ hội ngay ở hiệp đấu này.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Éric Chelle – đội từng bất bại trong 6 lần đối đầu gần nhất với Mozambique – tiếp tục duy trì thế trận vượt trội. Osimhen hoàn tất cú đúp với một pha dứt điểm cận thành, sau đường căng ngang thuận lợi khác của Ademola Lookman.

Bright Osayi-Samuel suýt nâng tỉ số lên 4-0 nhưng cú sút của anh đi chệch khung thành, trước khi thủ môn Ernan Siluane xuất sắc cản phá thêm một pha dứt điểm nguy hiểm khác.

Nigeria quá mạnh so với Mozambique

Sức ép của Nigeria không hề suy giảm. Akor Adams từng bị từ chối bàn thắng sau cú cứa lòng đẹp mắt ngoài vòng cấm, nhưng cuối cùng anh cũng ghi tên mình lên bảng tỉ số khi vượt qua hậu vệ đối phương và sút tung nóc lưới ở góc gần, khép lại chiến thắng 4-0.

Kết quả này đánh dấu chiến thắng đậm nhất của Nigeria tại AFCON, ngang bằng trận thắng Nam Phi 4-0 năm 2004, đồng thời đưa "Đại bàng xanh" vào tứ kết, nơi họ sẽ đối đầu Algeria hoặc DR Congo.