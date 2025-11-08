HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Công an: Kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường trị giá hơn 300 tỉ đồng

Minh Chiến

(NLĐO)- Cơ quan công an đang trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến Hoàng Hường, bước đầu kê biên tài sản giá trị hơn 300 tỉ đồng.

Ngày 8-11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, đại diện Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra các vụ án liên quan đến Hoàng Hường (tức Hoàng Thị Hường), Ngân 98 (tức Võ Thị Ngọc Ngân).

- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết hai vụ án này Bộ Công an đã có thông tin ban đầu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Đối với vụ án Hoàng Hường, tháng 10-2025, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng như đã đưa tin.

Về diễn biến mới của vụ án, ngày 27-10, qua công tác điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 1 bị can là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) cùng với tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi của đối tượng này là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế phải nộp. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiến hành kê biên 2 tài sản của Hoàng Hường ước tính trị giá hơn 300 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại. Hiện nay, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra và Bộ Công an sẽ thông tin khi có những diễn biến mới

Đối với vụ án Ngân 98 và Lương Bằng Quang, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết đã có thông tin tới báo chí trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an. Cụ thể ngày 10-10, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can với 3 hành vi: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Theo đại diện Bộ Công an, đến ngày hôm nay, vụ án vẫn đang tiếp tục trong quá trình điều tra và làm rõ. Khi có thông tin cập nhật mới, Bộ Công an sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí sau.

Tin liên quan

Công an TP HCM: Thủ đoạn của Ngân 98 cực kỳ nguy hiểm

Công an TP HCM: Thủ đoạn của Ngân 98 cực kỳ nguy hiểm

(NLĐO) - Phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn độc quyền lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM liên quan vụ án Ngân 98

Vụ án Hoàng Hường: Bắt tạm giam thêm một nữ bị can

(NLĐO) - Bộ Công an cáo buộc Nguyễn Thị Tường An có sai phạm trong vụ án của Hoàng Hường nên đã khởi tố, bắt tạm giam.

Chuyện gì đang xảy ra trên Facebook Hoàng Hường?

(NLĐO) - Trang mạng xã hội của Hoàng Hường vẫn "sống" sau khi cô bị bắt khiến dư luận thắc mắc: Ai đang điều hành?

Bộ Công an Ngân 98 hàng giả Hoàng Hường họp báo Chính phủ thường kỳ
