Thông tin trên được ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết tại sự kiện khai trương Trung tâm thương mại GO! Thăng Long của Tập đoàn Central Retail Việt Nam, diễn ra ngày 1-12-2025.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương)

Tại sự kiện, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chia sẻ hạ tầng thương mại hiện đại được xem là một trụ cột chiến lược, phù hợp với Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 mà Thủ tướng vừa ban hành.

Theo đó, Bộ Công Thương sắp trình lên Thủ tướng Chính phủ những chính sách quan trọng, ví dụ như cách thức chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại hiện đại.

Đây là bước đi chiến lược nhằm tiếp tục cải thiện hạ tầng thương mại, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và hiện đại hóa thị trường bán lẻ.

Big C Thăng Long chính thức nâng cấp thành Trung tâm Thương mại GO! Thăng Long

Cam kết đồng hành cùng các sản phẩm Việt, ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết: Sự kiện khai trương Trung tâm thương mại GO! Thăng Long đánh dấu cột mốc đặc biệt ý nghĩa.

Sau hơn 20 năm hiện diện và phục vụ người dân Thủ đô, địa điểm Big C Thăng Long – vốn đã trở thành một phần ký ức của rất nhiều gia đình Hà Nội và kể từ hôm nay chính thức được nâng cấp thành Trung tâm Thương mại GO! Thăng Long với một diện mạo hiện đại, văn minh hơn và trải nghiệm tiện ích hơn cho khách hàng.

"Sự chuyển đổi và nâng cấp này thể hiện cam kết lâu dài của Central Retail trong việc mang đến những chuẩn mực dịch vụ cao hơn và đóng góp tích cực vào sự phát triển của Hà Nội" – ông Olivier Langlet chia sẻ.

GO! Thăng Long với tổng vốn đầu tư 650 tỉ đồng, trong đó hơn 200 tỉ đồng dành cho việc cải tạo, nâng cấp không gian 35.000 m² được làm mới hoàn toàn từ trang thiết bị đến thiết kế đều hướng tới trải nghiệm mua sắm thuận tiện, dễ tiếp cận và an toàn cho mọi khách hàng.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, sự kiện khai trương hôm nay diễn ra đúng vào thời điểm Thủ đô đang triển khai "Chiến dịch 45 ngày đêm", với tinh thần chỉ đạo quyết liệt nhằm thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng và dịch vụ - của thương mại để phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 8% trong năm 2025.

Ngành Công Thương Hà Nội đang tích cực triển khai nhiều giải pháp, trong đó có mở rộng hệ thống bán lẻ, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh kết nối cung cầu, hỗ trợ các kênh phân phối hiện đại tham gia sâu vào phát triển thị trường.