Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm khôi phục cuộc sống cho người dân vùng bão lũ, lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai xây dựng 100 căn nhà mới cho các hộ có nhà bị sập hoàn toàn sau các đợt thiên tai vừa qua.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai - giao nhiệm vụ cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân xây mới nhà sau bão lũ vào trưa 1-12

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai trực tiếp đảm nhận xây dựng 30 căn nhà, trong khi Quân đoàn 34 hỗ trợ thi công 70 căn nhà còn lại.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 20 đội thợ chuyên trách, huy động lực lượng từ cơ quan Bộ CHQS, 6 ban chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung đoàn Bộ binh 739 và Trung đoàn Bộ binh 991. Mỗi đội từ 10-15 người, trong đó 3-5 thợ tay nghề cao được phân công phụ trách các hạng mục kỹ thuật.

Tại lễ giao nhiệm vụ ngày 1-12, đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại về nhà ở cho người dân. Ông Vinh khẳng định: "Hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tình cảm máu thịt của bộ đội với nhân dân. Đây là lúc quân đội phải thể hiện tinh thần thần tốc, kỷ luật và trách nhiệm cao nhất."

Theo đại tá Vinh, các cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bên cạnh việc bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công, lực lượng tham gia cần giữ gìn hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" thông qua tác phong gần dân, giản dị, kỷ luật; thực hiện đúng phương châm "đi dân nhớ, ở dân thương". Tinh thần đoàn kết quân – dân được xem là nền tảng quan trọng giúp chiến dịch hoàn thành trong điều kiện thời tiết phức tạp và khối lượng công việc lớn.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bố trí lực lượng có tay nghề thợ xây cao để xây dựng nhà cho người dân.

Trong quá trình triển khai, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ với Quân đoàn 34 và chính quyền địa phương nhằm rà soát chính xác đối tượng thụ hưởng, tránh bỏ sót hoặc hỗ trợ sai đối tượng. Các đơn vị cũng phải chuẩn bị đầy đủ vật liệu, nơi ăn ở và phương tiện cho lực lượng thi công; đồng thời báo cáo tiến độ hằng ngày để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Ngoài chỉ tiêu được giao, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ thêm nhiều hộ dân sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà ở nếu điều kiện cho phép. Các đơn vị phấn đấu bàn giao đồng loạt trước ngày 31-1-2026, giúp người dân kịp đón Tết Nguyên đán trong những căn nhà kiên cố, an toàn.