HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bộ đội thần tốc dựng nhà mới cho người dân bị sập nhà

Đức Anh

(NLĐO) – Trước thiệt hại nặng nề do bão lũ, lực lượng quân đội ở tỉnh Gia Lai đang tập trung nhân lực, phương tiện để dựng lại nhà ở cho dân.

Hưởng ứng "Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm khôi phục cuộc sống cho người dân vùng bão lũ, lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai xây dựng 100 căn nhà mới cho các hộ có nhà bị sập hoàn toàn sau các đợt thiên tai vừa qua.

Bộ đội Gia Lai thần tốc dựng nhà mới cho người dân bị sập nhà - Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai - giao nhiệm vụ cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân xây mới nhà sau bão lũ vào trưa 1-12

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai trực tiếp đảm nhận xây dựng 30 căn nhà, trong khi Quân đoàn 34 hỗ trợ thi công 70 căn nhà còn lại. 

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập 20 đội thợ chuyên trách, huy động lực lượng từ cơ quan Bộ CHQS, 6 ban chỉ huy phòng thủ khu vực, Trung đoàn Bộ binh 739 và Trung đoàn Bộ binh 991. Mỗi đội từ 10-15 người, trong đó 3-5 thợ tay nghề cao được phân công phụ trách các hạng mục kỹ thuật.

Tại lễ giao nhiệm vụ ngày 1-12, đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại về nhà ở cho người dân. Ông Vinh khẳng định: "Hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tình cảm máu thịt của bộ đội với nhân dân. Đây là lúc quân đội phải thể hiện tinh thần thần tốc, kỷ luật và trách nhiệm cao nhất."

Theo đại tá Vinh, các cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Bên cạnh việc bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công, lực lượng tham gia cần giữ gìn hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" thông qua tác phong gần dân, giản dị, kỷ luật; thực hiện đúng phương châm "đi dân nhớ, ở dân thương". Tinh thần đoàn kết quân – dân được xem là nền tảng quan trọng giúp chiến dịch hoàn thành trong điều kiện thời tiết phức tạp và khối lượng công việc lớn.

Bộ đội Gia Lai thần tốc dựng nhà mới cho người dân bị sập nhà - Ảnh 3.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bố trí lực lượng có tay nghề thợ xây cao để xây dựng nhà cho người dân.

Trong quá trình triển khai, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ với Quân đoàn 34 và chính quyền địa phương nhằm rà soát chính xác đối tượng thụ hưởng, tránh bỏ sót hoặc hỗ trợ sai đối tượng. Các đơn vị cũng phải chuẩn bị đầy đủ vật liệu, nơi ăn ở và phương tiện cho lực lượng thi công; đồng thời báo cáo tiến độ hằng ngày để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Ngoài chỉ tiêu được giao, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ thêm nhiều hộ dân sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà ở nếu điều kiện cho phép. Các đơn vị phấn đấu bàn giao đồng loạt trước ngày 31-1-2026, giúp người dân kịp đón Tết Nguyên đán trong những căn nhà kiên cố, an toàn.

Tin liên quan

CLIP: Khởi công xây dựng 684 ngôi nhà cho người dân trong "Chiến dịch Quang Trung thần tốc"

CLIP: Khởi công xây dựng 684 ngôi nhà cho người dân trong "Chiến dịch Quang Trung thần tốc"

(NLĐO) – 684 căn nhà bị sập đổ do mưa bão ở tỉnh Đắk Lắk sẽ được xây dựng thần tốc nhằm đảm bảo người dân có nhà mới để đón Tết.

Đà Nẵng xuất quân thực hiện Chiến dịch Quang Trung, dựng lại nhà cho dân vùng lũ

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng xuất quân, thực hiện Chiến dịch Quang Trung dựng lại nhà cho người dân vùng lũ Đắk Lắk

Thủ tướng phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây lại nhà cho người dân miền Trung

(NLĐO) - Thủ tướng phát động và triển khai ngay "Chiến dịch Quang Trung" vào ngày 1-12 thần tốc xây dựng lại và sửa chữa nhà ở người dân khu vực miền Trung.

khối lượng công việc khắc phục hậu quả bộ đội cụ Hồ tiến độ thi công Tết Nguyên đán
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo