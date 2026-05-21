Thời sự

Bỏ hàng ngàn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, giảm 23 ngàn tỉ đồng chi phí mỗi năm

Minh Chiến

(NLĐO)- Trong gần 1 tháng qua, Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Chính phủ vừa ban hành 3 Nghị quyết (số 66.17/2026/NQ-CP, số 66.18/2026/NQ-CP, số 66.19/2026/NQ-CP) về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội.

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính , không quy định thêm mới 2026 - Ảnh 1.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thông qua sửa đổi các Nghị định, Thông tư.

Từ 29-4 đến nay, Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết, các bộ đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền để đồng bộ với các Nghị quyết để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Tính đến thời điểm này đã thực hiện bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với quy định của Luật Đầu tư năm 2025.

11 Nghị quyết của Chính phủ và Thông tư của các Bộ đã phân cấp 321 thủ tục hành chính từ Trung ương về địa phương; cắt giảm 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 704 thủ tục hành chính.

Việc cắt giảm, đơn giản hóa nêu trên đã bảo đảm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cốt lõi theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cụ thể, đã cắt giảm hơn 28% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025 và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025.

Đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính (51.247/96.675 ngày); Đã cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024, trong đó riêng 11 Nghị quyết vừa ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23 ngàn tỉ đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, sẽ tiếp tục phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thông qua sửa đổi các Nghị định, Thông tư.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai các nghị quyết, không gián đoạn việc cung cấp và thực hiện các dịch vụ hành chính sau phân cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương hướng dẫn địa phương bố trí nguồn lực nhằm tiếp nhận, vận hành thông suốt các thủ tục hành chính ngay khi quy định có hiệu lực.

Đồng thời, yêu cầu các tỉnh, thành phố khẩn trương tiếp nhận, tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, đặc khu trên địa bàn thực hiện ngay các thủ tục hành chính đã được phân cấp theo hướng dẫn của trung ương.

Cùng với đó, cần tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ ngay theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc do người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ cũng nghiêm cấm các bộ ngành, địa phương quy định thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hoặc ban hành các biện pháp quản lý khác làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp sau khi đã bãi bỏ, đơn giản hóa.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu rà soát, ban hành mới, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Trong đó cần lưu ý yêu cầu thay đổi phương thức quản lý nhà nước từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh cho người dân, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý, lỗ hổng trong quản lý nhà nước.

Cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp

