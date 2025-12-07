Trong nhiều tuần qua, HLV Unai Emery vẫn kiên quyết phủ nhận khả năng đua vô địch của Aston Villa. Thế nhưng, phong độ thăng hoa của các cầu thủ trên sân cho thấy họ thực sự đã trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm.

Aston Villa thi đấu thăng hoa dù liên tục phủ nhận khả năng đua vô địch

Ở mùa giải này, đội chủ sân Villa Park đã đánh bại cả Arsenal lẫn Man City, 2 cái tên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng. Trong 10 trận đấu gần nhất ở giải quốc nội, họ thắng tới 9 trận, làm tung lưới đối thủ tổng cộng 21 lần. Nếu tính cả đấu trường Europa League, Villa cũng đang sở hữu chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp, trong đó có đến 6 trận "The Villans" ghi từ 2 bàn thắng trở lên.

Đáng chú ý, thành tích ghi bàn của Aston Villa không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Những pha lập công được chia đều cho nhiều cái tên như Emiliano Buendia, Donyell Malen, Ollie Watkins hay Morgan Rogers. Điều này cho thấy sự trưởng thành của một tập thể giàu chiều sâu chiến thuật.

Trong khi đó, thất bại đầu tiên sau chuỗi 18 trận bất bại của Arsenal là sự bộc phát của những vấn đề tồn đọng trong thời gian dài.

Danh sách chấn thương dài dằng dặc đã bào mòn đáng kể sự ổn định ở hàng thủ và tuyến giữa của "Pháo thủ", buộc HLV Mikel Arteta đưa ra những phương án chắp vá.

Arsenal cho thấy dấu hiệu hụt hơi khi chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng

Việc cả William Saliba, Cristhian Mosquera và Gabriel Magalhaes hiện đều không thể ra sân khiến Arteta phải sử dụng hậu vệ phải Jurrien Timber ở vị trí trung vệ trong cuộc chạm trán với Aston Villa vừa qua. Tiền đạo Viktor Gyokeres dù đang trong quá trình hồi phục cũng được tung vào sân để thay thế Mikel Merino.

Quan trọng hơn, Arsenal bắt đầu đánh mất cảm giác "bất khả xâm phạm" từng giúp họ duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng. Hai chiến thắng trong 5 vòng đấu gần nhất, cùng những trận hòa trước Chelsea và Sunderland đã khiến cách biệt mà "Pháo thủ" từng xây dựng nhanh chóng bị xóa nhòa.

Mặt khác, trong khi đội bóng thành London vẫn loay hoay tìm giải pháp thay thế cho những cái tên bị chấn thương, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ là Man City đang trở lại mạnh mẽ, đặc biệt là sau chiến thắng 3-0 mới đây trước Sunderland. Ngoài ra, "kẽ phá bĩnh" Aston Villa cũng đang áp sát ngay phía sau với khoảng cách chỉ đúng bằng 1 trận thắng.

Sự trở lại của Man City gây áp lực lên ngôi đầu bảng của Arsenal

Với việc về nhì 3 mùa liên tiếp tại Ngoại hạng, áp lực kỳ vọng đối với thầy trò HLV Mikel Arteta là cực kỳ lớn. Đặc biệt, nỗi ám ảnh "khởi đầu thăng hoa, kết thúc hụt hơi" vốn quen thuộc với người hâm mộ Arsenal dường như đang âm thầm quay trở lại.

Đây sẽ là thời điểm để ứng cử viên số một cho chức vô địch chứng minh bản lĩnh của mình, hoặc tiếp tục trượt dài trong nỗi lo lắng của người hâm mộ.