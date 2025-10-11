HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bộ Nội vụ đề xuất cắt nửa thủ tục kiểm định an toàn lao động

Huỳnh Như

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm thủ tục, phân cấp thẩm quyền kiểm định an toàn lao động để giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong đó tập trung cắt giảm thủ tục và phân cấp thẩm quyền cấp phép kiểm định an toàn lao động nhằm giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp.

- Ảnh 1.

UBND cấp tỉnh sẽ được giao thẩm quyền cấp phép kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Theo dự thảo, nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động được đề xuất sửa đổi, đơn giản hóa. Cụ thể, Bộ Nội vụ đề xuất cắt giảm một nửa số điều kiện kinh doanh trong cấp giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30 ngày xuống còn 18 ngày.

- Ảnh 2.

Các tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động hạng I cũng sẽ thực hiện thủ tục tại UBND cấp tỉnh thay vì cơ quan Trung ương

Một điểm mới đáng chú ý là việc phân cấp mạnh thẩm quyền về địa phương. UBND cấp tỉnh sẽ được giao quyền cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, cũng như chứng chỉ kiểm định viên. Tương tự, các tổ chức huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động hạng I cũng sẽ thực hiện thủ tục tại UBND cấp tỉnh thay vì cơ quan trung ương.

Tuy vậy, Bộ Nội vụ nhận định việc chuyển giao toàn bộ thẩm quyền ngay cho địa phương có thể gây khó khăn do số lượng hồ sơ phát sinh không nhiều (trung bình 45 hồ sơ mỗi năm) và năng lực chuyên môn ở một số địa phương còn hạn chế.

- Ảnh 3.

Ngoài ra, nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động được đề xuất sửa đổi, đơn giản hóa

Do đó, dự thảo đưa ra phương án linh hoạt: cả Bộ Nội vụ và UBND cấp tỉnh (hoặc cơ quan được phân cấp) đều có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ. Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu kiểm định có thể lựa chọn nộp hồ sơ tại địa phương hoặc gửi trực tiếp về Bộ.

- Ảnh 4.

Hoạt động kiểm định an toàn lao động tại nhà máy sản xuất cơ khí

Theo Bộ Nội vụ, mục tiêu lâu dài của đề xuất là từng bước chuyển giao thẩm quyền cho các địa phương đủ năng lực, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời rút ngắn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

(NLĐO)- Cuộc duyệt binh là điểm nhấn cao trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Báo in Người Lao Động 9-10: Xuyên đêm cứu người trong lũ dữ

Bước ngoặt lịch sử của chứng khoán Việt Nam; Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong… là những nội dung đáng chú ý khác

Đọc E-Paper Báo Người Lao Động, nhận quà hấp dẫn

E-Paper là sự lựa chọn hợp lý vì vẫn cập nhật được tin tức thời sự, vẫn tìm thấy những chuyên mục cụ thể mình mong muốn

    Thông báo