Bộ Nội vụ: Không hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Bộ Nội vụ khẳng định hiện nay không có chủ trương hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5.

Theo cơ quan này, thời gian gần đây, có một số thông tin, dư luận liên quan đến việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày trong dịp nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30-4 và 1-5, thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ nhấn mạnh lịch nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30-4 và 1-5 năm 2026 được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Hiện nay, không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ và Bộ Nội vụ cũng không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ. Do đó, không có phương án hoán đổi để nghỉ liền 9 ngày trong dịp này.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (10-3 âm lịch). Tuy nhiên, ngày 10-3 âm lịch năm nay rơi vào chủ nhật, 26-4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27-4).

Như vậy, tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy, ngày 25-4, đến hết thứ hai, ngày 27-4.

Dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30-4 đến hết ngày 3-5 (tính cả 2 ngày cuối tuần).

Trong năm 2026, hai kỳ nghỉ nêu trên khá gần nhau, khi người lao động nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày (28 và 29-4), sẽ tiếp tục được nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5.