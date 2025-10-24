Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 7.500 m2 đất cho phường Vũng Tàu để làm dự án

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 7.500 m2 đất cho phường Vũng Tàu để làm dự án

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO) - Khi dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân được phê duyệt, khu đất này đã được chuyển giao cho địa phương quản lý, sử dụng để phục vụ công trình

Chiều 24-10, UBND phường Vũng Tàu (TP HCM) tổ chức lễ bàn giao và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa địa phương và Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) nhằm phục vụ dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân.

Tại buổi lễ, UBND phường Vũng Tàu đã bàn giao khu đất rộng 6.000 m² tại số 89 Lê Lợi (phường Vũng Tàu) cho đại diện Binh đoàn 18. Đồng thời, Binh đoàn 18 bàn giao lại khu đất 7.523 m² tại số 165A Thùy Vân cho UBND phường Vũng Tàu để phục vụ triển khai dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân.

Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 7.500m2 đất cho phường Vũng Tàu để làm dự án - Ảnh 1.

UBND phường Vũng Tàu bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 6.000 m2 tại 89 Lê Lợi cho đại diện Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng

Khu đất 165A Thùy Vân có nguồn gốc là đất quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý. Khi dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân được phê duyệt, khu đất này đã được chuyển giao cho địa phương quản lý, sử dụng để phục vụ công trình. Ngược lại, khu đất 89 Lê Lợi được bố trí cho Bộ Quốc phòng sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Việc bàn giao và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa 2 bên được thực hiện trên cơ sở các văn bản, quy định pháp luật hiện hành, sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý và có sự chứng kiến của nhiều cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi bàn giao, các bên thống nhất: UBND phường Vũng Tàu sẽ sử dụng khu đất 165A Thùy Vân đúng mục đích là thực hiện dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân; Binh đoàn 18 có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan, đồng thời cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và kiểm kê hằng năm theo quy định.

Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 7.500m2 đất cho phường Vũng Tàu để làm dự án - Ảnh 2.

Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 7.523 m² tại số 165A đường Thùy Vân cho UBND phường Vũng Tàu triển khai dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân.

Đối với khu đất 89 Lê Lợi, UBND phường Vũng Tàu có nghĩa vụ bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý cho Binh đoàn 18 để đơn vị cập nhật quy hoạch, quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích.

Dự án Mở rộng quảng trường Thùy Vân đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu triển khai với tổng mức đầu tư gần 95 tỉ đồng. Đây là dự án kết nối với khu vực đã có tháp Tam Thắng, hình thành quần thể quảng trường ven biển quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, tổ chức những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của các địa phương khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 7.500m2 đất cho phường Vũng Tàu để làm dự án - Ảnh 3.

Tổng thể các khu đất thực hiện dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân

Công trình bao gồm các hạng mục: xây dựng quảng trường trung tâm, tuyến đường giao thông nội bộ, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, bãi đậu xe và nhà dừng chân phục vụ người dân, du khách…. Dự án dự kiến thi công khẩn trương trong hơn 3 tháng và hoàn thành vào cuối tháng 12-2025.

Tin liên quan

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập"

Người dân và du khách háo hức đổ về Quảng trường Tam Thắng chờ đêm hội "Ánh sao độc lập"

(NLĐO) - Khắp các nẻo đường dẫn về Quảng trường Tam Thắng (Vũng Tàu) đông nghẹt người dân và du khách háo hức đón chờ chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa.

Du khách nô nức check-in Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu

(NLĐO)- Quảng trường Tam Thắng nhanh chóng trở thành điểm thu hút hàng ngàn lượt du khách và người dân đến tham quan, check-in trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

“Trái tim” Bãi Sau bừng sáng đêm đầu tiên

(NLĐO) - Quảng trường Tam Thắng đã chính thức đưa vào sử dụng với không gian ánh sáng, nhạc nước thu hút rất đông người dân, du khách chiêm ngưỡng

Bà Rịa - Vũng Tàu Dự án đầu tư xây dựng quyền sử dụng đất Bộ Quốc phòng binh đoàn 18 đất quốc phòng phường Vũng Tàu Quảng trường Thuỳ Vân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo