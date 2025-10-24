Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 7.500 m2 đất cho phường Vũng Tàu để làm dự án

Chiều 24-10, UBND phường Vũng Tàu (TP HCM) tổ chức lễ bàn giao và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa địa phương và Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) nhằm phục vụ dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân.

Tại buổi lễ, UBND phường Vũng Tàu đã bàn giao khu đất rộng 6.000 m² tại số 89 Lê Lợi (phường Vũng Tàu) cho đại diện Binh đoàn 18. Đồng thời, Binh đoàn 18 bàn giao lại khu đất 7.523 m² tại số 165A Thùy Vân cho UBND phường Vũng Tàu để phục vụ triển khai dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân.

UBND phường Vũng Tàu bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất 6.000 m2 tại 89 Lê Lợi cho đại diện Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng

Khu đất 165A Thùy Vân có nguồn gốc là đất quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý. Khi dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân được phê duyệt, khu đất này đã được chuyển giao cho địa phương quản lý, sử dụng để phục vụ công trình. Ngược lại, khu đất 89 Lê Lợi được bố trí cho Bộ Quốc phòng sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Việc bàn giao và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa 2 bên được thực hiện trên cơ sở các văn bản, quy định pháp luật hiện hành, sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý và có sự chứng kiến của nhiều cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi bàn giao, các bên thống nhất: UBND phường Vũng Tàu sẽ sử dụng khu đất 165A Thùy Vân đúng mục đích là thực hiện dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân; Binh đoàn 18 có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan, đồng thời cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng và kiểm kê hằng năm theo quy định.

Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng đã bàn giao 7.523 m² tại số 165A đường Thùy Vân cho UBND phường Vũng Tàu triển khai dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân.

Đối với khu đất 89 Lê Lợi, UBND phường Vũng Tàu có nghĩa vụ bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý cho Binh đoàn 18 để đơn vị cập nhật quy hoạch, quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích.

Dự án Mở rộng quảng trường Thùy Vân đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu triển khai với tổng mức đầu tư gần 95 tỉ đồng. Đây là dự án kết nối với khu vực đã có tháp Tam Thắng, hình thành quần thể quảng trường ven biển quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, tổ chức những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của các địa phương khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Tổng thể các khu đất thực hiện dự án Mở rộng Quảng trường Thùy Vân

Công trình bao gồm các hạng mục: xây dựng quảng trường trung tâm, tuyến đường giao thông nội bộ, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, bãi đậu xe và nhà dừng chân phục vụ người dân, du khách…. Dự án dự kiến thi công khẩn trương trong hơn 3 tháng và hoàn thành vào cuối tháng 12-2025.