Bộ Quốc phòng tặng 100 tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tây Ninh

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026), ngày 5-5, tại tỉnh Tây Ninh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao tặng 100 tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các xã, phường trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - khẳng định việc trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nghi thức trang trọng mà còn là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng đầy tính nhân văn sâu sắc.

Theo Đại tướng Nguyễn Trong Nghĩa, việc trang trọng đặt tượng Bác tại các cơ quan, đơn vị thể hiện lòng kính trọng, tôn vinh, lời nhắc nhở thường xuyên để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tự soi mình, không ngừng rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Nguyễn Trong Nghĩa nhấn mạnh việc trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh lần này còn thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh trong việc tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố quốc phòng - an ninh từ cơ sở.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”; tăng cường đoàn kết quân - dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đại diện các địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao bằng khen cho các cá nhân tỉnh Tây Ninh có có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Thay mặt lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, ông Lê Công Đỉnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long An - bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khi trao tặng tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Lê Công Đỉnh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ Quốc phòng còn trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.



