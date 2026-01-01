Chủ tịch Đà Nẵng nêu lý do đi kiểm tra dự án ngày nghỉ Tết Dương lịch

Sáng 1-1, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tình hình triển khai dự án cầu Văn Ly và đường dẫn (đoạn qua các xã Gò Nổi, Điện Bàn Tây và Đại Lộc).

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ triển khai dự án với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 575 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến tháng 12-2026.

Đến nay, tổng giá trị khối lượng đã thực hiện đạt khoảng 230/423 tỉ đồng, tương đương 54%. Nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành.

Cụ thể, phần cầu Văn Ly vượt sông Thu Bồn đã hoàn tất thi công và lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Đối với phần đường dẫn, đoạn qua xã Gò Nổi đã hoàn thành móng cấp phối đá dăm, phấn đấu thảm bê tông nhựa trước Tết Nguyên đán 2026.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tặng quà, lì xì cho công nhân ngày đầu năm mới 2026

Tại xã Đại Lộc, đơn vị thi công đang triển khai đắp nền nút giao N1–N2, song việc thi công các vị trí còn lại gặp khó do mặt bằng chưa được bàn giao liên tục. Trong khi đó, đoạn qua xã Điện Bàn Tây đã hoàn thành các cống hộp C1, C39, C40; hoàn trả mương thủy lợi Cẩm Văn; cơ bản xong 2/3 cầu cạn. Riêng cầu số 3 đã hoàn thành 40/48 cọc khoan nhồi, phần còn lại chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đoạn qua xã Đại Lộc (dài 3,4 km) đã bàn giao được 8,2/8,9 ha đất nông nghiệp, đạt 90%. Tuy nhiên, vẫn còn vướng 0,7 ha đất ở và đất trồng cây lâu năm của 40 hộ dân; hạ tầng điện trung – hạ thế chưa được di dời; khu tái định cư xã Đại Lộc vẫn chưa hoàn thành.

Tại xã Điện Bàn Tây, mới bàn giao được 3/3,73 km chiều dài tuyến. Hiện còn 12 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng do chưa được bố trí tái định cư phù hợp, cùng 3 hộ tại khu vực ngã ba Cẩm Lý đang chờ phương án sắp xếp chỗ ở mới.

Sơ họa về tình hình giải phóng mặt bằng dự án

Để bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh 2-9-2026, chủ đầu tư kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi nghe đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai dự án, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu Văn phòng UBND TP xếp lịch ngay trong tuần tới để họp bàn, thống nhất nhiệm vụ và xử lý dứt điểm các vướng mắc về đền bù, giải tỏa không chỉ riêng dự án này mà cả các dự án liên quan trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giải thích lý do đi kiểm tra thực tế dự án vào ngày đầu của kỳ nghỉ lễ vì giải ngân vốn đầu tư công của TP Đà Nẵng vẫn còn thấp. Trong khi đó, mấy tháng vừa qua trời mưa liên tục, không thể thi công dự án.

Clip: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nêu lý do đi kiểm tra dự án trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ

"Đặc thù của Đà Nẵng trong một năm chỉ có 9 tháng để làm thôi. Vì vậy, phải cố gắng tranh thủ những ngày tạnh ráo, thi công dự án. Phải tranh thủ 9 tháng thời tiết thuận lợi thi công hoàn thành dự án theo đúng tiến độ, nếu vướng mắc đền bù giải phóng mặt bằng thì mất mấy tháng, cuối năm Âm lịch, đầu năm Âm lịch không giải phóng mặt bằng được thì tiếp tục ảnh hưởng" – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng và nhà thầu - đã triển khai thi công dự án ngay trong những ngày nghỉ lễ. Ông tặng quà đầu năm mới cho nhà thầu và các công nhân, động viên mọi người cố gắng, nỗ lực cao nhất.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác cũng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Bà Nà).