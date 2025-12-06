HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đã điều động, biệt phái 4.000 cán bộ xuống hỗ trợ cấp xã

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, các địa phương đã rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 6-12, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình đã báo cáo về tình hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, trong tháng 11, Chính phủ đã phê duyệt hỗ trợ 2.615 tỉ đồng cho 27 địa phương (đợt 2) để sửa chữa, nâng cấp trụ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc cho đơn vị hành chính cấp xã.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đã điều động, biệt phái 4.000 cán bộ xuống hỗ trợ cấp xã - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Về tổ chức bộ máy, đến nay, các địa phương đã cơ bản kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân (HĐND); chỉ còn 5 địa phương còn thiếu và đang khẩn trương bổ sung, kiện toàn.

Các địa phương đã rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức ở cấp xã đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Theo ông Đỗ Thanh Bình, đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được điều động, biệt phái, tiếp nhận, bố trí về cấp xã tại các địa phương đã lên tới gần 4.000 người.

Một số địa phương thực hiện quy mô lớn như: Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Bắc Ninh, Phú Thọ… Trong đó, riêng Hà Nội là khoảng 1.200 cán bộ.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, đến nay 178 đơn vị cấp xã thuộc 4 tỉnh thiếu thiết bị đã được trang bị đầy đủ; 100% đơn vị cấp xã đã mở tài khoản kho bạc và được trang bị máy móc phục vụ công tác.

Trong quản lý tài sản công, hiện có 17.496 cơ sở nhà, đất đã được xử lý; 9.056 cơ sở đang tiếp tục xử lý. Trên cả nước hiện còn 89 xã (2,68%) thuộc 3 tỉnh chưa có xe ô tô phục vụ công tác, hiện các địa phương đã bố trí kinh phí để mua sắm.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng tích cực bố trí nhà ở công vụ theo nhu cầu thực tế. Trong tháng 11, tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết riêng để hỗ trợ cán bộ tại bộ phận một cửa và người lao động sau sắp xếp tổ chức.

Về giải quyết thủ tục hành chính, Bộ trưởng cho biết từ ngày 1-7 đến 30-11, 34 địa phương tiếp nhận 21,8 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, tăng 5,9 triệu so với tháng trước, trong đó 18,4 triệu hồ sơ được nộp trực tuyến. Riêng cấp xã tiếp nhận 13,4 triệu hồ sơ trực tuyến. Tỉ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý đúng hoặc trước hạn tính trên số lượng hồ sơ được đồng bộ tại các địa phương đạt 92,78%.

Bên cạnh các kết quả tích cực, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình cho biết, mô hình chính quyền 2 cấp vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Về thể chế, chính sách, vẫn còn 355 nhiệm vụ cần văn bản hướng dẫn; 10 nhiệm vụ cần điều chỉnh thẩm quyền.

Một số nội dung trong các quy định chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp như: Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho các điểm trạm y tế sau sắp xếp; sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế cấp tỉnh; thẩm quyền tuyển dụng viên chức ngành giáo dục tại các đơn vị sự nghiệp cấp xã; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

Đến nay, còn 29 thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư và 42 thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu, cần tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa. Còn nhiều thủ tục hành chính có quy định chưa phù hợp để triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành khẩn trương giải quyết vướng mắc theo các kết luận của Trung ương và yêu cầu của Ban Chỉ đạo của Chính phủ. Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, bảo đảm liên thông dữ liệu giữa các hệ thống quốc gia và địa phương

Cùng với đó, các địa phương cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đủ cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, mạnh dạn thay đổi những cán bộ làm chưa tốt.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực: Biên chế công chức giảm hơn 5%, gần 147.000 người nghỉ việc

Phó Thủ tướng Thường trực: Biên chế công chức giảm hơn 5%, gần 147.000 người nghỉ việc

(NLĐO)- Theo Chính phủ, trong giai đoạn 2022 - 2026, biên chế công chức giảm trên 5%, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách giảm trên 15%.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu khẩn trương biệt phái công chức xuống cơ sở

(NLĐO) - Các sở, ngành TPHCM vừa được giao khẩn trương thực hiện Phương án biệt phái công chức xuống phường, xã, đặc khu để quản lý trật tự xây dựng và đô thị

Bộ Nội vụ sẽ đề xuất điều chỉnh tiền lương cán bộ, công chức

(NLĐO)- Bộ Nội vụ sẽ đề xuất điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

cán bộ Công chức Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ biệt phái ông đỗ thanh bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo