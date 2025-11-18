Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành khẩn trương nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện toàn diện chính sách thuế đối với khu vực cá nhân, hộ kinh doanh. Trong đó, xây dựng luật Quản lý thuế và luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), rà soát các văn bản hướng dẫn thi hành để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.



Thủ tướng giao Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý thuế; xóa bỏ cơ chế khoán thuế, bảo đảm tính minh bạch, chính xác và thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp theo đúng định hướng của Nghị quyết 198/2025/QH15.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả, tránh chạy theo phong trào hoặc mang tính hình thức.

Các bộ ngành, địa phương cần chủ động phối hợp với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách thuế; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trong việc đánh giá, phản biện chính sách và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hộ, cá nhân kinh doanh, đồng thời thúc đẩy việc chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp một cách bền vững.

Các chỉ đạo trên của Thủ tướng được đưa ra sau khi Hội đồng Tư vấn chính sách của VCCI đã nêu các khó khăn, vướng mắc của cá nhân, hộ kinh doanh gửi Bộ Tài chính và đề xuất tháo gỡ.