Tiếp tục bay hiệu chuẩn hệ thống giám sát hàng không tại sân bay Long Thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tiếp tục bay hiệu chuẩn hệ thống giám sát hàng không tại sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

( NLĐO) - Sau hơn 5 giờ hiệu chuẩn, hệ thống giám sát hàng không hiện đại nhất Việt Nam vận hành ổn định

Ngày 26-10, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chủ trì tổ chức chuyến bay hiệu chuẩn kỹ thuật giai đoạn 2 đối với các hệ thống giám sát hàng không, gồm radar sơ cấp/thứ cấp (PSR/SSR) và hệ thống giám sát tự động phụ thuộc quảng bá (ADS-B) tại sân bay Long Thành.

Tiếp tục bay hiệu chuẩn hệ thống giám sát hàng không tại sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Bay hiệu chuẩn sân bay Long Thành

Đây là đợt bay hiệu chuẩn giai đoạn 2, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hoàn thiện, đánh giá đồng bộ năng lực các hệ thống giám sát, phục vụ công tác điều hành bay tại sân bay Long Thành, công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, dự kiến đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026.

Kết quả, sau hơn 5 giờ làm việc liên tục, đến 9 giờ 20 phút cùng ngày, chuyến bay kết thúc an toàn tuyệt đối, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Cục Hàng không Việt Nam.

Hệ thống PSR/SSR/ADS-B tại sân bay Long Thành vận hành ổn định, tín hiệu giám sát rõ ràng, độ phủ và độ chính xác cao, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của ICAO và Cục Hàng không Việt Nam.

Dữ liệu thu thập trong chuyến bay sẽ được ATTECH tổng hợp, xử lý và bàn giao cho Tháp Kiểm soát không lưu Long Thành để phục vụ công tác hiệu chỉnh hiển thị radar, tích hợp vào mạng giám sát quốc gia của VATM.

Hoạt động bay hiệu chuẩn do Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH), đơn vị thành viên của VATM đảm nhận, phối hợp Công ty Quản lý bay miền Nam, Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các nhà thầu quốc tế EASAT (Radar PSR/SSR), ADB Safegate (ADS-B).

Máy bay Beechcraft B300 (OK-ANS) được lựa chọn cho nhiệm vụ hiệu chuẩn lần này, thực hiện tổng cộng 30 bài bay với yêu cầu kỹ thuật khắt khe, bao gồm 3 bài bay orbit nhằm kiểm tra vùng phủ ngang của radar sơ cấp/thứ cấp (PSR/SSR) ở các bán kính 10-20 hải lý (NM), độ cao 5.000 - 10.000 feet; 4 bài bay theo các phương thức đến (STAR) và tiếp cận (IAP) tại hai đầu đường cất - hạ cánh 05R/23L, để kiểm tra khả năng giám sát của hệ thống ADS-B.

Tiếp tục bay hiệu chuẩn hệ thống giám sát hàng không tại sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Phi công điều khiển Beechcraft KingAir 300 series bay hiệu chuẩn tại sân bay Long Thành ngày 26-10.

Tiếp tục bay hiệu chuẩn hệ thống giám sát hàng không tại sân bay Long Thành - Ảnh 3.

Hệ thống radar đã hoàn thiện lắp đặt và phục vụ bay hiệu chuẩn

Ngoài ra, 23 bài bay kiểm tra vùng phủ đứng (Vertical Coverage) trên hướng radial 228° (so với đài radar), từ độ cao 1.000 feet đến mực bay FL300.

Trong suốt quá trình bay, các kiểm soát viên không lưu thuộc Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC HCM), Kiểm soát tiếp cận Tân Sơn Nhất (APP TSN) và Tháp Kiểm soát không lưu Long Thành (TWR LT) phối hợp điều hành nhịp nhàng, duy trì phân cách an toàn, đảm bảo công tác điều hành bay thông suốt, chính xác.

Đồng thời, các chuyên viên khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất liên tục cập nhật tình hình thời tiết, hỗ trợ tổ bay và trạm radar tối ưu hóa các giai đoạn hiệu chuẩn, bảo đảm những phép đo được thực hiện trong điều kiện tốt nhất.

Tin liên quan

Sân bay Long Thành thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn vào cuối tháng 9-2025

Sân bay Long Thành thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn vào cuối tháng 9-2025

(NLĐO)-Cuối tháng 9, các chuyến bay hiệu chuẩn tại Sân bay Long Thành sẽ diễn ra vào ban đêm và rạng sáng

Cầu Phú Mỹ 2 được đề xuất đầu tư gần 13.000 tỉ đồng, kết nối giao thông với sân bay Long Thành

(NLĐO) - Masterise đề xuất đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 nối TP HCM với Đồng Nai theo hình thức PPP, dự kiến hoàn thành năm 2029

Gấp rút hoàn thiện chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành

(NLĐO) - Công tác chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến diễn ra ngày 19-12-2025.

sân bay Long Thành Tân Sơn Nhất tỉnh đồng nai cảng hàng không quốc tế Trung tâm kiểm soát bay hiệu chuẩn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo