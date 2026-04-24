Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố mắc ung thư

Đài CNN ngày 24-4 đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa công khai kết quả kiểm tra sức khỏe thường niên, xác nhận việc ông từng bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Đây là lần đầu tiên vị thủ tướng tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel xác nhận về việc mình mắc bệnh ung thư.

Mặc dù ông Netanyahu không công bố thời điểm kiểm tra sức khỏe cụ thể, một nguồn tin thân cận từ Israel tiết lộ với CNN rằng bệnh ung thư của ông được chẩn đoán từ vài tháng trước. Ông đã bắt đầu đợt xạ trị cách đây khoảng 2 tháng rưỡi và vừa kết thúc liệu trình này.

Thủ tướng Israel cho biết ông đã quyết định thực hiện phương pháp xạ trị đích và kết quả mang lại rất khả quan. Ông chia sẻ trên mạng xã hội: "Tôi đã gặp một vấn đề y tế nhỏ ở tuyến tiền liệt và đã được điều trị hoàn toàn".

Ông Netanyahu thừa nhận đã chủ động dời lịch công khai báo cáo y tế chậm 2 tháng so với dự kiến. Mục đích của việc này là nhằm "ngăn chặn khả năng Iran sử dụng thông tin sức khỏe (của ông Netanyahu) làm công cụ tuyên truyền bất lợi cho Israel".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu qua một video ngày 16-4. Ảnh: GPO.

Hồi tháng 12-2024, Văn phòng Thủ tướng Israel từng thông báo ông Netanyahu thực hiện ca phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, các đợt kiểm tra sau đó đã phát hiện một khối u ác tính kích thước chưa đầy 1 cm.

Sau đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cũng công bố 2 lá thư từ đội ngũ y tế xác nhận tình trạng sức khỏe hiện tại của ông Netanyahu. Một trong hai lá thư cho biết: "Đây là kết quả phát hiện sớm các tổn thương rất nhỏ và chưa có dấu hiệu di căn, điều đã được tất cả các xét nghiệm khác xác nhận một cách tuyệt đối".