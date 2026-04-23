Bộ trưởng Hải quân Mỹ rời nhiệm sở “ngay lập tức”

Ba trong số sáu nguồn tin nội bộ của đài CNN cho biết ông Phelan được lựa chọn giữa việc từ chức hoặc bị sa thải. Hiện vẫn chưa rõ ông đã chọn phương án nào.

Phía Hải quân Mỹ đã chuyển các câu hỏi chi tiết về việc rời nhiệm sở của ông Phelan lên Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng (Bộ Chiến tranh), nhưng văn phòng này vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã dẫn lại thông báo chính thức từ ông Parnell.

Ông Parnell viết trên mạng xã hội X: "Thay mặt Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chúng tôi ghi nhận những đóng góp của Bộ trưởng Phelan cho bộ và lực lượng Hải quân Mỹ. Chúng tôi chúc ông mọi điều tốt đẹp trong chặng đường sắp tới. Thứ trưởng Hung Cao sẽ đảm nhiệm chức danh Quyền Bộ trưởng Hải quân".

Tối ngày 22-4, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo Bộ trưởng Hải quân John Phelan sẽ rời nhiệm sở "ngay lập tức". Ảnh: MSD Capital Photo

Quyết định bãi nhiệm diễn ra đúng lúc Hải quân Mỹ đang triển khai phong tỏa các cảng của Iran trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Tính đến nay, lực lượng Mỹ đã chặn và buộc 29 tàu phải quay lại cảng, đồng thời trực tiếp lên kiểm tra hai tàu khác.

Nhiều nguồn tin tiết lộ với CNN rằng mối quan hệ giữa ông Phelan và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã căng thẳng trong nhiều tháng qua.

Ông Hegseth cho rằng ông Phelan quá chậm chạp trong việc cải tổ ngành đóng tàu. Ngoài ra, việc ông Phelan thường xuyên liên lạc trực tiếp với Tổng thống Donald Trump cũng khiến ông Hegseth khó chịu, coi đó là hành vi vượt mặt cấp trên.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg cũng muốn nắm quyền kiểm soát các mảng trọng yếu như đóng tàu và mua sắm hải quân - những công việc vốn thuộc thẩm quyền trực tiếp của ông Phelan.

Theo đài CNN, ông Phelan vốn là một doanh nhân và chưa từng phục vụ trong quân đội. Trước khi được phê chuẩn làm Bộ trưởng Hải quân vào năm 2025, ông và vợ đã gây quỹ hàng triệu USD cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Vào thời điểm bổ nhiệm, ông Donald Trump từng nhận xét: "Ông John sẽ là một nhân tố rất quan trọng đối với các binh sĩ Hải quân và là một nhà lãnh đạo kiên định trong việc thúc đẩy tầm nhìn "Nước Mỹ trên hết". Ông ấy sẽ ưu tiên mọi nhiệm vụ của Hải quân Mỹ lên hàng đầu".

Dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc ông Phelan rời nhiệm sở nhưng đây là sự ra đi đầu tiên ở cấp bộ trưởng các quân chủng dưới thời ông Donald Trump.

Tuy nhiên, trước đó, Bộ trưởng Hegseth đã liên tục thanh lọc và bãi nhiệm nhiều sĩ quan quân đội cấp cao trong các quân chủng kể từ khi nắm quyền tại Lầu Năm Góc.

Thông báo về việc ông Phelan rời nhiệm sở được đưa ra đúng vào tuần diễn ra hội nghị hàng hải thường niên quy mô lớn Sea Air Space của Liên đoàn Hải quân, tổ chức ngay bên ngoài thủ đô Washington, DC. Ông Phelan cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Hải quân đã tham dự và phát biểu tại hội nghị này.

Trước đây, CNN từng đưa tin tên của ông Phelan xuất hiện trong danh sách hành khách trên chuyên cơ của tỉ phú tội phạm tình dục Jeffrey Epstein vào năm 2006.

Danh sách này cho thấy ông bay cùng Epstein, một số nhà tài chính khác và một người được cho là Jean-Luc Brunel, người đại diện người mẫu người Pháp và là cộng sự thân cận của Epstein.

Một người bạn thân của ông Phelan giải thích ông được CEO của Bear Stearns là Jimmy Cayne mời đi cùng. Phải đến khi tới nơi, ông Phelan mới biết đó là máy bay của Epstein. Người bạn này cũng khẳng định ông Phelan không hề nói chuyện hay liên lạc lại với Epstein sau chuyến đi đó.