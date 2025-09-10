Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn

Theo thông cáo báo chí Điện Élysée hôm 9-9, ông Macron đã giao nhiệm vụ cho ông Lecornu tham vấn các lực lượng chính trị đại diện trong Quốc hội để thông qua ngân sách và xây dựng các thỏa thuận thiết yếu cho các quyết định trong những tháng tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu được bổ nhiệm làm thủ tướng. Ảnh: AP

Theo Euro News, ông Lecornu đã được đánh giá cao cho vị trí này từ năm ngoái và sẽ kế nhiệm ông François Bayrou, người thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng trong quốc hội hôm 8-9. Ông Sébastien Lecornu sẽ phải thành lập nội các của mình trong những ngày tới.

Theo đội ngũ của cựu thủ tướng, tiến trình bàn giao giữa ông Lecornu và ông Bayrou sẽ diễn ra trưa ngày 10-9 (giờ địa phương) tại Paris. Trước đó hôm 8-9, Thủ tướng François Bayrou đã đệ đơn từ chức và được ông Macron chấp thuận. Ông Bayrou bị buộc phải từ chức chỉ sau 9 tháng tại nhiệm do không thực hiện được cam kết trọng tâm là thúc đẩy kế hoạch kiềm chế thâm hụt ngân sách đang phình to của Pháp.

Theo đài CNN, trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ông Bayrou đã cảnh báo các nhà lập pháp rằng việc phế truất ông sẽ không giải quyết được vấn đề của đất nước.

Thông báo bổ nhiệm thủ tướng mới được đưa ra ngay trước thềm các cuộc biểu tình trên toàn quốc làm tê liệt giao thông, trường học và cuộc sống thường nhật. Các cuộc biểu tình trên toàn quốc và phong tỏa đường cao tốc dự kiến tiếp tục diễn ra trong ngày 10-9, tiếp theo là một cuộc đình công rộng lớn hơn do công đoàn nước này dẫn đầu vào ngày 18-9. Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp đã kêu gọi Tổng thống Pháp giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử quốc hội.

Ông Lecornu là một thành viên trung thành lâu năm dưới thời Tổng thống Macron, người đã giữ nhiều vị trí trong đội ngũ tổng thống từ năm 2017. Trước mắt, ông Lecornu sẽ phải giải quyết nhanh chóng vấn đề ngân sách, vốn đã dẫn đến sự thất bại của hai người tiền nhiệm.

Trọng tâm của cuộc xung đột chính trị là tình hình tài chính công mong manh của Pháp. Thâm hụt năm ngoái đạt 5,8% GDP, gần gấp đôi mức trần 3% của Liên minh châu Âu (EU), trong khi nợ quốc gia hiện nay vượt quá 3,3 ngàn tỉ euro, khoảng 114% sản lượng kinh tế. Ông Bayrou đã lập luận rằng việc cắt giảm mạnh tay là không thể tránh khỏi, đưa ra kế hoạch cắt giảm 44 tỉ euro chi tiêu đến năm 2026.